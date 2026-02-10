Καθώς η πίεση γύρω από τον φυλακισμένο δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου εντείνεται τις τελευταίες μέρες, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχωρά σε δύο κινήσεις «ματ» στο υπουργικό του συμβούλιο.

Με κινήσεις αστραπή, ενώ όλα τα τουρκικά ΜΜΕ τηρούσαν σιγή ιχθύος, σύμφωνα με τις αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το βράδυ της Τρίτης ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απομάκρυνε τον Γιλμάζ Τουντς από το αξίωμα του Υπουργού Δικαιοσύνης και διόρισε στη θέση του τον Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ.

Πέραν αυτής της κίνησης ο Αλί Γερλίκαγια απομακρύνθηκε από το αξίωμα του Υπουργού Εσωτερικών και στη θέση του διορίστηκε ο Κυβερνήτης του Ερζουρούμ Μουσταφά Τσιφτσί.

Ο Ακίν Γκιουρλέκ και ο Εκρέμ Ιμάμογλου

Με μια κίνηση που διαβάζεται ως καθαρό πολιτικό σήμα προς την αντιπολίτευση και ειδικά προς τον Εκρέμ Ιμάμογλου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επέλεξε τον έως τώρα επικεφαλής της Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης, Ακίν Γκιουρλέκ, για το υπουργείο Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο μίνι ανασχηματισμού που αποτυπώθηκε και με προεδρικά διατάγματα.

Ο Γκιουρλέκ δεν είναι ένα «ουδέτερο» όνομα για την τουρκική πολιτική σκηνή. Ως αρχιεισαγγελέας Κωνσταντινούπολης είχε βρεθεί στο επίκεντρο ερευνών που αφορούν την κύρια αντιπολιτευτική δύναμη, ενώ το όνομά του συνδέθηκε δημόσια με τη δικαστική πίεση γύρω από τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, ο οποίος παραμένει ο πιο αναγνωρίσιμος αντίπαλος του Ερντογάν.

Η «σχέση» των δύο ανδρών είναι ουσιαστικά θεσμική και συγκρουσιακή: ο Ιμάμογλου έχει βρεθεί αντιμέτωπος με διαδικασίες που σχετίζονται με δημόσιες τοποθετήσεις του κατά του Γκιουρλέκ, με τουρκικά και διεθνή μέσα να καταγράφουν ότι καταδικάστηκε για «εξύβριση» και «απειλή» δημόσιου λειτουργού, σε υπόθεση που αφορά σχόλια για τον τότε αρχιεισαγγελέα Κωνσταντινούπολης.

Παράλληλα, η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης βρίσκεται στο επίκεντρο της μεγάλης δικογραφίας περί «διαφθοράς» με κατηγορίες που η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει πολιτικά υποκινούμενες, με τον ίδιο τον Ιμάμογλου να δηλώνει κατά καιρούς ότι η δικαστική στοχοποίησή του λειτουργεί ως «τιμωρία» επειδή κέρδισε εκλογικές αναμετρήσεις απέναντι στο κυβερνών στρατόπεδο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η τοποθέτηση του Γκιουρλέκ στο υπουργείο Δικαιοσύνης ερμηνεύεται ευρέως ως επιλογή με σαφή «αποδέκτη» τον Ιμάμογλου: ο άνθρωπος που βρέθηκε στο κέντρο των υποθέσεων που τον αφορούν μεταφέρεται τώρα στο πολιτικό τιμόνι της Δικαιοσύνης, ενισχύοντας την αίσθηση ότι η σύγκρουση με τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης περνά σε ακόμη πιο θεσμικό επίπεδο.

Ποιος είναι ο Μουσταφά Τσιφτσί

Ο Μουσταφά Τσιφτσί γεννήθηκε το 1970 στην Τσούμρα του Ικονίου και ολοκλήρωσε το 1995 σπουδές Δημόσιας Διοίκησης στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Άγκυρας. Η σταδιοδρομία του ξεκίνησε στο σώμα των καϊμακάμηδων, με θητείες στις περιοχές Γκιουλαγάτς, Τεκμάν, Ντερίνκουγιου, Αντιλτζεβάζ και Καμάν.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε στην κεντρική διοίκηση του υπουργείου Εσωτερικών, όπου ανέλαβε διευθυντική θέση στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού. Παράλληλα, υπηρέτησε στην τουρκική Εθνοσυνέλευση ως διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου και ανώτερος κύριος σύμβουλος (Başmüşavir), σε καίριες θέσεις με πολιτικό και θεσμικό βάρος.

Ο Τσιφτσί έχει ολοκληρώσει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα στα Πανεπιστήμια Σελτσούκ και Βαν Γιουζουντζού Γιλ, ενώ διαθέτει επιπλέον πτυχία από τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Άγκυρας, τη Σχολή Οικονομικών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Ανατολίας και το τμήμα Νομικών Βοηθών (Adalet). Συνεχίζει τις σπουδές του στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Άγκυρας και στο τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ανατολίας, επιδιώκοντας να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ακαδημαϊκό του προφίλ.

Το 2018, με προεδρικό διάταγμα, ο Μουσταφά Τσιφτσί τοποθετήθηκε βαλής Τσορούμ, θέση στην οποία παρέμεινε σχεδόν πέντε χρόνια. Τον Αύγουστο του 2023 ανέλαβε καθήκοντα βαλή Ερζερούμ, όπου και υπηρέτησε έως τον διορισμό του στο υπουργείο Εσωτερικών. Η πολυετής εμπειρία του τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και στα κεντρικά όργανα της δημόσιας διοίκησης θεωρείται κρίσιμο εχέγγυο για τη νέα του αποστολή στην ασφάλεια και την εσωτερική πολιτική της Τουρκίας.