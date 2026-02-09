Η τουρκική Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΜΙΤ) φέρεται να έχει τεκμηριώσει διασυνδέσεις ανάμεσα σε βασικό ύποπτο πολιτικής κατασκοπείας και στελέχη ξένων μυστικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της δικογραφίας που «ακουμπά» τον πρώην δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου κατηγορείται για «πολιτική κατασκοπεία». Η έρευνα επικεντρώνεται σε επιχείρηση άντλησης εκλογικών δεδομένων, στην οποία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, αντιγράφηκαν παράνομα προσωπικά στοιχεία εκατομμυρίων πολιτών ύστερα από εντολή του Ιμάμογλου, με εκτελεστή τον επιχειρηματία Χουσεΐν Γκιούν.

Οι αρχές περιγράφουν τον Γκιούν ως πρόσωπο που δρα «υπό την κάλυψη του ιδιωτικού τομέα», ενώ δύο αναφορές της ΜΙΤ που εντάχθηκαν στη δικογραφία φέρονται να ταυτίζονται με αποδεικτικά στοιχεία που συνέλεξε ανεξάρτητα η αστυνομία.

Διεθνείς επαφές του Γκιούν «καίνε» τον Ιμάμογλου

Σύμφωνα με το πρώτο πόρισμα της ΜΙΤ, ο Γκιούν διατηρούσε στενή σχέση με τον Κρίστοφερ Πολ ΜακΓκραθ, πρώην στέλεχος των βρετανικών τεχνικών υπηρεσιών πληροφοριών, που στη συνέχεια ανέλαβε υψηλές θέσεις σε εταιρείες ναυτιλιακής τεχνολογίας και ανάλυσης ρίσκου. Η τουρκική υπηρεσία εκτιμά ότι ο ΜακΓκραθ άσκησε διευθυντικό ρόλο σε δομές συλλογής πληροφοριών υπό την ομπρέλα της βρετανικής υπηρεσίας σημάτων GCHQ, πριν συνεργαστεί συμβουλευτικά, από τον Μάιο 2024, με εταιρεία κυβερνοασφάλειας συνδεόμενη με την Ελβετία και την Τουρκία, από την οποία αποχώρησε αμέσως μόλις το όνομά του ενεπλάκη στην τουρκική έρευνα.

Δεύτερη αναφορά της ΜΙΤ εστίασε στις επαφές του Γκιούν μέσα από τις επαφές του στο κινητό, εντοπίζοντας δέκα «κρίσιμα» πρόσωπα και εκπονώντας αναλυτικά βιογραφικά για το καθένα. Μεταξύ αυτών αναφέρονται ο Κρίστοφερ Τσαρλς Τζέιμς Στέρτζες, πρώην ανώτερο στέλεχος της GCHQ και νυν διευθυντής τεχνολογίας της λονδρέζικης Clearwater Dynamics, ο Μάρτιν Χάουαρντ, πρώην διευθυντής κυβερνοπολιτικής και διεθνών σχέσεων στην GCHQ και αργότερα αναπληρωτής επικεφαλής στρατιωτικών πληροφοριών στο βρετανικό ΥΠΑΜ, καθώς και ο Ντέιβιντ Τζον Τσάρτερς, που χαρακτηρίζεται μέλος της MI6 και «στενός φίλος» του πρώην επικεφαλής της Ρίτσαρντ Μουρ.

Νέο πλήγμα για τον Ιμάμογλου με φόντο κατασκοπεία και διαφθορά

Το δίκτυο αυτό φέρεται να περιλαμβάνει ακόμη τον πρώην γενικό διευθυντή Αμυντικών και Πληροφοριών του βρετανικού ΥΠΕΞ, Ντέιβιντ Φρανκ Ρίτσμοντ, τον πρώην επικεφαλής στρατιωτικών πληροφοριών Τζόζεφ Τσαρλς Φρεντς, τον πρώην διοικητή των βρετανικών ειδικών δυνάμεων Τζον Τέιλορ Χολμς, τον Μπράιαν Σκοτ με θητεία σε αμερικανικές ιδιωτικές εταιρείες πληροφοριών Patriot Defense Group και The Ascendancy Group, τη Φιόνα Χιλ, πρώην αναλύτρια του Εθνικού Συμβουλίου Πληροφοριών των ΗΠΑ και σύμβουλο του τότε προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και τον Ντέιβιντ Μέινταν, πρώην αναπληρωτή επικεφαλής διεθνών σχέσεων και επιχειρησιακής συνεργασίας στη Μοσάντ. Η εισαγγελία συμπεραίνει ότι ο Γκιούν λειτουργούσε «με την εμφάνιση επιχειρηματία» ενώ στην ουσία δρούσε ως δρών πληροφοριών, με τις εκτιμήσεις ΜΙΤ και αστυνομίας να συγκλίνουν σε αυτή τη γραμμή.

Ο ίδιος ο Γκιούν, σε προηγούμενη κατάθεσή του, υποστήριξε ότι είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με την επωνυμία Piiq και ότι συνεργάστηκε με τον Άαρον Μπαρ, τον οποίο περιέγραψε ως πρώην αξιωματικό της CIA. Η σύλληψή του τον Ιούλιο του 2025 άνοιξε νέο κύκλο ερευνών γύρω από τον Ιμάμογλου, ο οποίος ήδη αντιμετωπίζει σειρά υποθέσεων, από την υπόθεση πλαστού πανεπιστημιακού πτυχίου και προσβολής δημόσιων λειτουργών μέχρι κατηγορίες για εκτεταμένη διαφθορά στον Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης (IBB), όπου δεκάδες ύποπτοι, μαζί με τον ίδιο, κατηγορούνται ότι πλούτισαν μέσω μιζών και στημένων δημόσιων διαγωνισμών.

Ο Ιμάμογλου στο στόχαστρο για εκλογικά δεδομένα

Στον πυρήνα της νέας δικογραφίας βρίσκεται η φερόμενη επιχείρηση άντλησης δεδομένων από τα εκλογικά μητρώα, με τις αρχές να μιλούν για αντιγραφή προσωπικών στοιχείων εκατομμυρίων πολιτών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για πολιτική στόχευση και εκλογικό όφελος. Η υπόθεση, στην οποία το όνομα του Ιμάμογλου συνδέεται πλέον με δίκτυα προσώπων με παρελθόν σε GCHQ, MI6, αμερικανικές εταιρείες πληροφοριών και τη Μοσάντ, ανεβάζει κατακόρυφα το πολιτικό διακύβευμα γύρω από τον πρώην δήμαρχο, σε μια περίοδο όπου κάθε κίνηση της αντιπολίτευσης περνά από «μεγεθυντικό φακό» στην Τουρκία.