Νέα δεδομένα που έρχονται στο φως προκαλούν έντονες πολιτικές αναταράξεις στην Τουρκία, καθώς τα τηλεφωνικά αρχεία HTS που σχετίζονται με τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου αποκαλύπτουν μια εικόνα πολύ διαφορετική από εκείνη που είχε παρουσιαστεί αρχικά. Οι αποκαλύψεις έχουν ήδη πυροδοτήσει σφοδρή δημόσια αντιπαράθεση.

HTS αρχεία είναι η συντομογραφία του όρου «Historical Traffic Search» (Ιστορική Αναζήτηση Κυκλοφορίας) και αφορούν την αναδρομική εξέταση της κίνησης επικοινωνιών, όπως τηλεφωνικές κλήσεις, SMS και σήματα βάσης. Αυτά τα αρχεία δείχνουν ποιος κάλεσε ποιον, πότε, για πόσο χρόνο και από ποιους σταθμούς βάσης, αλλά δεν περιλαμβάνουν το περιεχόμενο των συνομιλιών ή τα κείμενα των μηνυμάτων. Χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία σε νομικές έρευνες και ζητούνται από την BTK με δικαστική απόφαση για δικαστικούς σκοπούς.

Η βολεϊμπολίστρια Ντεριά Τσαϊργκάν, το όνομα της οποίας ενεπλάκη σε έρευνες για φερόμενες σχέσεις με τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μετά τη σύλληψη και την απολογία της ενώπιον των αρχών.

Κατά την απολογία της, η Τσαϊργκάν παραδέχθηκε ότι είχε συναντήσει τον δήμαρχο «τρεις με τέσσερις φορές στο ξενοδοχείο όπου διέμενε», διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν υπήρξε καμία επαφή μεταξύ τους καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023. Όπως ανέφερε, οι επαφές αυτές χρονολογούνται από την περίοδο μετά τη μεταγραφή της στην ομάδα PTT Spor.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη δικογραφία, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ του Ιμάμογλου και της Ντέρια Τσαϊργκάν δεν ήταν περιορισμένες ή περιστασιακές. Αντίθετα, τα δεδομένα δείχνουν εκατοντάδες κλήσεις και επαφές σε βάθος χρόνου, γεγονός που δημιουργεί νέα ερωτήματα για τη φύση και τη συχνότητα των επικοινωνιών.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχικές τοποθετήσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι επαφές ήταν ελάχιστες και αφορούσαν τυπικές ή θεσμικές συναντήσεις. Το εύρος των επικοινωνιών που καταγράφεται στα HTS αρχεία αλλάζει πλέον το πλαίσιο της υπόθεσης.

Ιμάμογλου: Τι δείχνουν αναλυτικά τα HTS αρχεία

Τα τηλεφωνικά δεδομένα φέρονται να καταγράφουν περίπου 300 άμεσες συνομιλίες μεταξύ του Ιμάμογλου και της Τσαϊργκάν. Παράλληλα, εμφανίζονται 570 επιπλέον κλήσεις της ίδιας με τον σωματοφύλακα του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, στοιχείο που ενισχύει τη σημασία των ευρημάτων.

Οι επικοινωνίες εκτείνονται σε μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή γεγονότα. Αυτό έχει οδηγήσει πολιτικούς αναλυτές να μιλούν για στοιχεία που δύσκολα μπορούν να θεωρηθούν συμπτωματικά ή αμιγώς τυπικά.

Η αποκάλυψη των HTS στοιχείων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς δημιουργούνται σαφείς αντιφάσεις με προηγούμενες δηλώσεις. Κυβερνητικοί κύκλοι αξιοποιούν τα δεδομένα για να ενισχύσουν τις κατηγορίες τους, ενώ υποστηρικτές του Ιμάμογλου κάνουν λόγο για επιλεκτική διαρροή στοιχείων. Το ζήτημα έχει μετατραπεί σε βασικό εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης, με τα φιλοκυβερνητικά μέσα να προβάλλουν εκτενώς τα στοιχεία και την αντιπολίτευση να καταγγέλλει στοχευμένη προσπάθεια αποδόμησης του δημάρχου.

Το διαμέρισμα, ο Ιμάμογλου και το κόστος

Η Τσαϊργκάν απέκτησε ένα «τεσσάρι» διαμέρισμα στο Μπεϊλίκντουζου (ένα παραθαλάσσιο προάστιο στα ανατολικά της Κωνσταντινούπολης) το 2023 σε συμφωνημένη τιμή 4.100.000 τουρκικών λιρών (~114.000 €) από τον επιχειρηματία Αντέμ Καμέρογλου, ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, κατέβαλε συνολικά 32.000 ευρώ + 62.570 ευρώ + 20.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σήμερα σε περίπου 1.465.930 TL (~40.700 €), δηλαδή περίπου το 1/5 της πραγματικής αξίας του διαμερίσματος. Το ίδιο διαμέρισμα σήμερα εκτιμάται μεταξύ 12,5 και 13,5 εκατ. TL (~347.000–375.000 €), πράγμα που προκαλεί ερωτήματα για την τιμή και τη διαδικασία αγοράς. Το γεγονός καταγράφεται στις αναφορές της Επιτροπής Έρευνας Οικονομικών Εγκλημάτων της Τουρκίας (MASAK) και αποτελεί κεντρικό στοιχείο στην έρευνα γύρω από τον Ιμάμογλου και τις οικονομικές συναλλαγές της Τσαϊργκάν.

Ιμάμογλου: Το πολιτικό βάρος της χρονικής συγκυρίας

Η υπόθεση έρχεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για τον Ιμάμογλου, ο οποίος αντιμετωπίζει ήδη δικαστικές υποθέσεις και πολιτικές πιέσεις. Κάθε νέα αποκάλυψη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς μπορεί να επηρεάσει τόσο τη δημόσια εικόνα του όσο και τις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις.

Παρατηρητές επισημαίνουν ότι τα HTS αρχεία, ανεξαρτήτως τελικής αξιολόγησης, χρησιμοποιούνται ήδη ως μοχλός πίεσης στο δημόσιο διάλογο, ενισχύοντας την πόλωση.

Οι αρχές συνεχίζουν την ανάλυση των τηλεφωνικών δεδομένων, ενώ αναμένονται επίσημες τοποθετήσεις από τις εμπλεκόμενες πλευρές. Το βασικό ερώτημα παραμένει αν τα στοιχεία αυτά θα οδηγήσουν σε περαιτέρω νομικές εξελίξεις ή αν θα παραμείνουν στο επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση του Ιμάμογλου αναμένεται να παραμείνει στην κορυφή της επικαιρότητας, καθώς νέες λεπτομέρειες ενδέχεται να προκύψουν και να επηρεάσουν το ήδη τεταμένο πολιτικό σκηνικό στην Τουρκία.