Η βολεϊμπολίστρια Ντεριά Τσαϊργκάν, το όνομα της οποίας ενεπλάκη σε έρευνες για φερόμενες σχέσεις με τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μετά τη σύλληψη και την απολογία της ενώπιον των αρχών.

Η υπόθεσή της φαίνεται, προς το παρόν, να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Η 38χρονη αθλήτρια είχε βρεθεί στο επίκεντρο δημοσιευμάτων που έκαναν λόγο για ύποπτες οικονομικές συναλλαγές με τον Δήμο Κωνσταντινούπολης, καταγγελίες περί χρήσης ναρκωτικών, αλλά και για πιθανή προσωπική σχέση με τον Ιμάμογλου.

Κατά την απολογία της, η Τσαϊργκάν παραδέχθηκε ότι είχε συναντήσει τον δήμαρχο «τρεις με τέσσερις φορές στο ξενοδοχείο όπου διέμενε», διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν υπήρξε καμία επαφή μεταξύ τους καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023. Όπως ανέφερε, οι επαφές αυτές χρονολογούνται από την περίοδο μετά τη μεταγραφή της στην ομάδα PTT.

Gazeteci Tamar Tanrıyar:



Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile 300 kere direkt telefon görüşmesi yapmış, koruması Mustafa Akın'la da 570 kez, yani toplamda 870 kez irtibat kurmuşlar.

Derya savcılıkta '3-4 kez' demişti.



2021'den 2024 yılının 9. ayına kadar sürekli Ankara Marriott… pic.twitter.com/nNqo0LCZ6w — TRX (@trxhaber) January 15, 2026

Με την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, οι τουρκικές αρχές αποφάσισαν την αποφυλάκισή της, επιβάλλοντας περιοριστικά μέτρα. Παράλληλα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης επανέφεραν στο προσκήνιο παλαιότερη δήλωσή της, κατά την οποία, σε ερώτηση για το τελευταίο όνομα που είχε αποθηκεύσει στο κινητό της, είχε απαντήσει «Ιμάμογλου», χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες της influencer Ράμπια Καράτζα, η οποία επίσης συνελήφθη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, χαρακτήρισε την Τσαϊργκάν «φίλη του Ιμάμογλου», υποστηρίζοντας ότι ο δήμαρχος φρόντιζε για την οικονομική της στήριξη, εμπλέκοντας και άλλα πρόσωπα στην υπόθεση.

Μέχρι στιγμής, πάντως, κανένας από τους ισχυρισμούς αυτούς δεν έχει αποδειχθεί. Το ίδιο ισχύει και για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Εκρέμ Ιμάμογλου περί πλαστού πτυχίου και οικονομικών ατασθαλιών, με τη δίκη για την πρώτη υπόθεση να έχει ήδη ξεκινήσει την Πέμπτη (15/01).