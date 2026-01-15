Συνεχίζει να βαθαίνει η έρευνα στην Τουρκία για το κύκλωμα ναρκωτικών που φέρεται να συνδέεται με πρόσωπα της εγχώριας showbiz, καθώς οι Αρχές προχώρησαν σε νέα επιχείρηση στο πλαίσιο της εν εξελίξει προανάκρισης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο πλαίσιο της επιχείρησης που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, συνελήφθησαν συνολικά 19 ύποπτοι. Ανάμεσα στα άτομα που τέθηκαν υπό κράτηση βρίσκεται και η βολεϊμπολίστρια, Ντέρια Τσαϊργκάν, ενώ οι υπόλοιποι συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται άμεσα στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Όπως έγινε γνωστό, η Ντέρια Τσαϊργκάν μεταφέρθηκε στο δικαστικό μέγαρο, όπου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία λήψης καταθέσεων στο πλαίσιο της υπόθεσης, με τις Αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται να έχει η κατάθεση της Ράμπια Καρατζά, η οποία έχει ήδη προφυλακιστεί στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, όπως αναφέρει η Sabah. Η ίδια φέρεται να κατέθεσε ότι η Ντέρια Τσαϊργκάν ήταν σύντροφος του προφυλακισμένου πρώην δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η Ράμπια Καρατζά ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Ιμάμογλου τη φρόντιζε και κάλυπτε τις πληρωμές της με κάποιον τρόπο. Ο Φατίχ Κελές γνωρίζει καλύτερα την Ντέρια Τσαϊργκάν. Εγώ τότε ήμουν η σύντροφος του Μουράτ Γκιουλιμπραχίμογλου». Πρόκειται για μια δήλωση που έχει ήδη ενταχθεί στη δικογραφία της υπόθεσης.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, ενώ αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις, καθώς προχωρά η αξιολόγηση των καταθέσεων και των αποδεικτικών στοιχείων.

Χαμός με φήμες για «εξωσυζυγική σχέση»

Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στην Τουρκία έχει βρεθεί από χθες δημοσίευμα που αφορά τη φερόμενη «εξωσυζυγική σχέση» του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, με την πληροφορία να αναπαράγεται ευρέως τόσο από αντιπολιτευόμενα όσο και από φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης. Μέχρι αυτή τη στιγμή, πάντως, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη τοποθέτηση ή διάψευση ούτε από τον ίδιο ούτε από το περιβάλλον και τους συνεργάτες του.

Παράλληλα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης επανέφεραν στο προσκήνιο παλαιότερη δημόσια δήλωση της αθλήτριας, η οποία είχε γίνει περίπου πριν από δύο χρόνια. Τότε, σε σχετική ερώτηση για το ποιο είναι το πιο γνωστό πρόσωπο που έχει αποθηκευμένο στις επαφές του κινητού της τηλεφώνου, η ίδια είχε απαντήσει ότι διαθέτει καταχωρισμένο τον αριθμό του Ιμάμογλου, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή σχόλιο.

Η υπόθεση συνεχίζει να απασχολεί τον δημόσιο διάλογο στην Τουρκία, την ώρα που παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσημης αντίδρασης από την πλευρά του δημάρχου Κωνσταντινούπολης ή των συνεργατών του.