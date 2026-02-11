Σε μια ανατροπή που εξέπληξε το τηλεοπτικό κοινό, ο Γιάννης Ρεβής αναδείχθηκε τρίτος υποψήφιος προς αποχώρηση από την ομάδα των Επαρχιωτών στο Survivor της Τρίτης, συγκεντρώνοντας οκτώ ψήφους. Η επιλογή του δεν προήλθε από εσωτερικές συγκρούσεις, αλλά από προσωπική στρατηγική απόφαση του ίδιου του παίκτη.

Ο Γιάννης παραδέχτηκε ανοιχτά πως ήταν δική του ιδέα να ζητήσει από τους συμπαίκτες του να τον καταψηφίσουν: «Η συζήτηση ξεκίνησε από μένα. Μάζεψα τα παιδιά γιατί δεν ήθελα να συμβεί τίποτα». Ο στόχος του ήταν να προστατεύσει τη Δήμητρα, την οποία θεωρεί πιο αδύναμη αγωνιστικά, αποτρέποντας έτσι τυχόν ισοψηφίες που θα περιέπλεκαν τη διαδικασία.

Η ένταση του παιχνιδιού κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα ασυλίας, όπου οι Αθηναίοι κατάφεραν να επικρατήσουν σε μια μονομαχία που κράτησε όλους σε αγωνία μέχρι την τελευταία στιγμή.

Η πίεση της πείνας και η ανάγκη για επιβίωση έκαναν τη δοκιμασία ιδιαίτερα φορτισμένη. Ο Γιώργος Λιανός περιέγραψε με έντονο δραματικό ύφος τη στιγμή της νίκης: «Τελευταία κορίνα έφυγε! Η νίκη στα χέρια του Ποσειδώνα! Σημαδεύει και με χάρη γράφει το τελικό δέκα! Οι Αθηναίοι θα φάνε!», προκαλώντας ξέσπασμα συναισθημάτων στην αρένα. Αμέσως μετά, οι Αθηναίοι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, αγκαλιές και δάκρυα ανακούφισης, ενώ η Κέλλυ Μποφίλιου δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα συναισθήματά της, φωνάζοντας με αναφιλητά: «Θα φάμε!».

Το τελικό σκορ 10-6 εξασφάλισε την τρίτη ασυλία και το πολυπόθητο έπαθλο φαγητού για την ομάδα.

Παράλληλα, η Φανή Παντελάκη εξέφρασε την άποψή της για τους υποψήφιους, επικεντρώνοντας το σχόλιό της στον Αλέξανδρο Κούρτοβικ αλλά και στον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο. Όπως δήλωσε στην κάμερα: «Αν ήμουν στους Αθηναίους, δεν θα τον ψήφιζα. Θα τον έκανα να ξεχνιέται και θα τον μπούσταρα. Όσο δεν πάει. Στο να βρει δύναμη να αντέξει γιατί αξίζει που είναι εδώ». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Δημήτρη: «Η απέναντι ομάδα θα έπρεπε να ψηφίσει αυτόν που θα ψηφίσει και σήμερα, γιατί θα κερδίσουμε. Και αυτός ονομάζεται Δημήτρης. Γιατί είναι ένας πονηρός ανακατώστρας της κόκκινης ομάδας και δεν τον μπορώ καθόλου».

Τα πυρά δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς ο Αλέξανδρος Benzy από την ομάδα των Αθηναίων κατηγόρησε τους Επαρχιώτες για ανακολουθία και ψέματα. Σχολιάζοντας τα όσα συνέβησαν στο Συμβούλιο του νησιού, είπε χαρακτηριστικά: «Όλα αυτά που είπε ο αδερφός μου είναι αλήθεια. Τώρα που είμαι εδώ είναι απίστευτο που το βλέπω. Δεν ήταν η πρώτη φορά που είπαμε στην μπλε ομάδα ”Γιατί είπες αυτό;” και αυτοί λένε ”Ποιος το είπε αυτό; Δεν το θυμάμαι”. Εγώ νόμιζα ότι μόνο από την τηλεόραση φαίνεται έτσι, αλλά τώρα που είμαι εδώ και το βλέπω είναι απίστευτο πόσο ψεύτες είναι οι ”Επαρχιώτες” και το παίζουν τόσο σοβαροί».

Ο Benzy τόνισε ότι, ενώ οι Επαρχιώτες προσπαθούν να εμφανίζονται υπεύθυνοι και συγκροτημένοι, στην πραγματικότητα λένε μόνο ψέματα, αποκαλύπτοντας τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην εικόνα που παρουσιάζουν και στη συμπεριφορά τους στον αγώνα.