Ένα πανό που σήκωσαν οι οπαδοί του Πανιωνίου κατά τη διάρκεια του αγώνα για το Eurocup προκάλεσε την οργή της Μπεσίκτας, η οποία έβγαλε ανακοίνωση με το οποίο καταδικάζει αυτό που έγινε.

Όταν οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί στην Κωνσταντινούπολη, δύο οπαδοί του Πανιωνίου τέθηκαν υπό κράτηση για μέρες σε αστυνομικό τμήμα. Τώρα, λοιπόν, που ήρθε η ώρα για τον δεύτερο αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες, στο κλειστό της Γλυφάδας εμφανίστηκε κάποια στιγμή ένα πανό, το περιεχόμενο του οποίου προκάλεσε την οργή των Τούρκων.

Έτσι, μετά το τέλος του ματς, η Μπεσίκτας, η οποία πήρε τη νίκη με 114-74, έβγαλε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει τα εξής…

«Καταδικάζουμε και καταγγέλλουμε έντονα το άθλιο και προκλητικό πανό που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα της ανδρικής ομάδας μπάσκετ Μπεσίκτας εναντίον του Πανιωνίου, ο οποίος ήταν ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, στο πλαίσιο του EuroCup, το οποίο στόχευε την ομάδα μας, τους οπαδούς μας, την τουρκική αστυνομία και τις εθνικές και ηθικές μας αξίες.

Αυτή η αποτρόπαια επίθεση δεν είναι μόνο εναντίον της Μπεσίκτας, αλλά και μια σαφής πράξη μίσους που στρέφεται κατά της τιμής, της ιστορίας και των ιερών αξιών του τουρκικού έθνους. Καμία αθλητική διοργάνωση, καμία πλατφόρμα δεν μπορεί να νομιμοποιήσει την εχθρότητα, τον ρατσισμό και τις προσβολές κατά των εθνικών μας αξιών.

Δεν αποδεχόμαστε καθόλου αυτή την ανήθικη και εξωφρενική συμπεριφορά που αμαυρώνει το ενωτικό πνεύμα του αθλητισμού. Ως Μπεσίκτας, έχουμε ξεκινήσει με αποφασιστικότητα όλα τα νομικά και διοικητικά βήματα με τη διοίκηση της EuroLeague για να διασφαλίσουμε ότι οι υπεύθυνοι για αυτή την πρόκληση θα τιμωρηθούν αυστηρά και ότι παρόμοια επαίσχυντα περιστατικά δεν θα ξανασυμβούν».