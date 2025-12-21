Σαν βόμβα έσκασε η είδηση νωρίς χθες το μεσημέρι πως η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη 6 ενήλικων και 6 ανήλικων παιδιών που διακινούσαν σκληρά ναρκωτικά ακόμα και μέσα σε σχολεία σε Νέα Χαλκηδόνα, Άνω Πατήσια και Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι πληροφορίες για την δράση της σπείρας που μοίραζε σκληρά ναρκωτικά σε παιδιά αλλά και που είχε μετατραπεί σε βασικό προμηθευτή ναρκωτικών στις περιοχές της Βόρειας Αθήνας σοκάρουν.

Πώς τα ανήλικα «βαποράκια» πουλούσαν ναρκωτικά στα σχολεία – Ο «Φρατέλο», ο «Ζούμπο» και οι άλλοι 10 συλληφθέντες

Το πλέον εξοργιστικό είναι πως σημείο αναφοράς της οργάνωσης ήταν τα σχολεία. Το γεγονός πως στην οργάνωση, τους έλυνε τα χέρια να δρουν μέσα στα σχολεία και να βρίσκουν ανήλικα θύματα.

Τα ηνία της σκληρής οργάνωσης είχε ένας 20χρονος με τη κωδική ονομασία «Φρατέλο». Το συγκεκριμένο άτομο παρά το νεαρό της ηλικίας του, είχε ποινικό παρελθόν ενώ φέρεται πως χαρακτηριζόταν από την σκληρότητα του.

Ο «Φρατέλο» σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί ήταν το πρόσωπο που

-έπαιρνε αποφάσεις

-έδινε εντολές

-είχε τον πλήρη έλεγχο της ομάδας

Ο υπαρχηγός της σπείρας ήταν ένας 19χρονος με την κωδική ονομασία «Κοντός ή Ζούμπο».

Είχε μετατρέψει το υπόγειο του σπιτιού του σε χώρο αποθήκευσης των ναρκωτικών και ήταν υπεύθυνος της προμήθειας και διακίνησης των ναρκωτικών.

Με στρατιωτική πειθαρχία πουλούσαν κοκαΐνη και κάνναβη σε ανήλικους

Στην υπηρεσία των δυο βρίσκονταν 10 μέλη της οργάνωσης ορισμένοι εκ των οποίων ανήλικοι που όλοι έφεραν κώδικές ονομασίες όπως Νίτσε, Πίπης, Φέσι, Φλόρι, και Φαρούκ.

Μέχρι τώρα έχουν διαπιστωθεί πάνω από 260 αγοραπωλησίες. Ωστόσο αστυνομικές πηγές κρίνοντας από τις συνομιλίες πιστεύουν πως ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος.

Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Οι «Εξελίξεις Τώρα» φέρνουν στη δημοσιότητα αποκαλυπτικούς διαλόγους μεταξύ μελών του κυκλώματος.

Μέλος κυκλώματος: Που είσαι;

Ανήλικος: Σχολείο

Μέλος κυκλώματος: 6 του μήνα έχεις 200€ να φέρεις να ξέρεις ε…

Ανήλικος: Πώς;

Μέλος κυκλώματος: Έλα @@@, που είσαι;

Ανήλικος: Σχολείο

Μέλος κυκλώματος: Ωραία, χωρίς πολλά-πολλά, έχω σχολείο, έχω το ένα, έχω το άλλο, πηδάς τα κάγκελα. Πας, παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεται τα φέρνεις.

Ανήλικος: Σε πόση ώρα;

Μέλος κυκλώματος: Σε μαξ 5 λεπτά να είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι σε 5 λεπτά, σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο μπρο.

Ανήλικος: Με λεφτά όμως έτσι;

Μέλος κυκλώματος: Τα λεφτά μετά ή αύριο γιατί θα το πάω σε ένα φίλο μου.

Ανήλικος: Εεε μάλιστα.

Σε άλλο διάλογο έχει αποτυπωθεί η συνομιλία δύο μελών του κυκλώματος.

Μέλος κυκλώματος Α’: Που είναι ο @@;

Μέλος κυκλώματος Β’: Έλα πάω τώρα σπίτι του.

Μέλος κυκλώματος Α’: Ωραία πες του να μου απαντήσει στα κινητά, γιατί θα τον γ@@@, αύριο είναι η ημερομηνία του, θα φέρει 200€.

Μέλος κυκλώματος Β’: Ναι το ξέρω, δεν το ξέρω αυτό, τώρα το έμαθα.

Μέλος κυκλώματος Α’: Αύριο είναι η ημερομηνία του, εγώ το ‘βάλα και το θυμάμαι, θα τον σαπίσω πολύ. Με κοροϊδεύει μπροστά στα μάτια μου.

Μέλος κυκλώματος Β’: Εντάξει.

Μέλος κυκλώματος Α’: Σου ορκίζομαι, εγώ σοβαρολογώ θα τον δείρω, μόνο μην μου βγει, θα τον δείρω. Θα φέρει τα λεφτά και θα φάει και ξύλο γιατί μας έφερε μια μέρα και μας έκανε ρεζίλι.

Μέλος κυκλώματος Β’: Τι εννοείς;

Μέλος κυκλώματος Α’: Χθες που τον πήραμε για έναν πάκο και το πήραμε για ένα φίλο μας.