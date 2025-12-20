Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών κατάφερε η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, εξαρθρώνοντας οργανωμένο δίκτυο που είχε έντονη δράση ακόμη και μέσα σε σχολική μονάδα στα βόρεια προάστια.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπηρεσία της Ασφάλειας προχώρησε σε συνολικά 12 συλλήψεις, εκ των οποίων 6 είναι ανήλικοι.

Η πληροφορία είχε φτάσει εδώ και αρκετές εβδομάδες στην ΕΛΑΣ, η οποία προχώρησε σε επισταμένη παρακολούθηση χώρων και προσώπων, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι καθημερινά λάμβαναν χώρα δεκάδες αγοραπωλησίες με ανήλικους οι οποίοι φέρονταν να προμηθεύουν ναρκωτικές ουσίες σε συνομηλίκους και συμμαθητές τους.

Το γεγονός που προκαλεί αίσθηση είναι οι συναλλαγές γίνονταν ακόμη και στο προαύλιο του σχολικού συγκροτήματος των βορείων προαστίων, κάτω από τη… μύτη των καθηγητών.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος διακινούσαν κοκαΐνη και χασίς ακόμη και στη διάρκεια πενθήμερης σχολικής εκδρομής. Οι αρχές εκτιμούν ότι το τελευταίο δίμηνο είχαν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 200 συναλλαγές, με μεγάλο ποσοστό αυτών να λαμβάνει χώρα εντός του συγκεκριμένου λυκείου.

Από την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι τον κεντρικό ρόλο στη διακίνηση, την προμήθεια και την αποθήκευση των ουσιών είχαν οι έξι ενήλικες, οι οποίοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν τους ανήλικους ως διανομείς.

Πολλοί ανήλικοι αγοραστές

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας έχουν εντοπίσει και αποθηκευτικούς χώρους όπου τα μέλη του κυκλώματος έκρυβαν τα ναρκωτικά, ενώ οι ανήλικοι μαθητές χρησιμοποιούνταν για να «πασάρουν» κάνναβη και κοκαΐνη σε άλλα παιδιά ηλικίας 16-17 ετών. Συναλλαγές έχουν καταγραφεί τόσο εντός του σχολείου όσο και σε πλατεία.

Η εγκληματική δραστηριότητα της ομάδας δεν περιοριζόταν αποκλειστικά στον χώρο του σχολείου, καθώς επεκτεινόταν και σε πλατείες και άλλους δημόσιους χώρους. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις οι αγοραστές ήταν επίσης ανήλικοι.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν, μεταξύ άλλων, ο φερόμενος ως αρχηγός και ο υπαρχηγός της οργάνωσης. Σε βάρος όλων σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, από τους οποίους έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν.