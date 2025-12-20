Ο «Φρατέλο» ή «Μπάτσι», ο «Ζούμπο» ή «κοντός», ο «Πίπης», ο «Φέσι», ο «Νίτσε» και ο «Φλόρι», είναι μερικά από τα μέλη της συμμορίας ανηλίκων που εξαρθρώθηκε και κατηγορείται για διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης εντός αλλά και πέριξ σχολικών συγκροτημάτων σε Ν. Φιλαδέλφεια, Ν. Χαλκηδόνα και Άνω Πατήσια.

Τέλος στη δράση τους έδωσε το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, συλλαμβάνοντας συνολικά 12 άτομα εκ των οποίων 6 ανήλικοι μαθητές. Στον 20χρονο «Φρατέλο» ή «Μπάτσι» και στον 19χρονο «Ζούμπο» ή «κοντό», αποδίδονται αρχηγικοί ρόλοι σε μία εγκληματική ομάδα που ίσχυαν αυστηρούς κανόνες και σκληρή τιμωρία σε όποιον παράκουγε τις εντολές: από χρηματική τιμωρία, μέχρι ξυλοδαρμό και βασανιστήρια. Εκτός από τους 12 συλληφθέντες -ηλικίας από 15 έως 56 ετών-, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αττικής ταυτοποίησαν ακόμη 7 άτομα που εμπλέκονται και μέχρι στιγμής δεν έχουν συλληφθεί. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες με συνακόλουθη την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση της Αστυνομίας

Από την έρευνα προέκυψε ότι η δράση τους ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025, χρονικό διάστημα κατά το οποίο έγιναν τουλάχιστον 263 δοσοληψίες για ναρκωτικά, μέχρι και τις συλλήψεις των εμπλεκομένων στις 18 Δεκεμβρίου. Μάλιστα, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας δεν δίσταζαν να χρησιμοποιούν ανήλικους μαθητές για να «πασάρουν» κοκαΐνη και κάνναβη ακόμη και μέσα λύκειο, ενώ παιδιά είχαν στην κατοχή τους ναρκωτικά κατά τη διάρκεια 6ήμερης εκδρομής με το σχολείο στα Χανιά της Κρήτης.

Το κύκλωμα εκτός από διακριτούς ρόλους είχε και τρεις διαφορετικές υποομάδες, εκ των οποίων οι δύο πρώτες ελέγχονταν από τον 20χρονο φερόμενο ως αρχηγό και η τρίτη από τον 19χρονο φερόμενο ως υπαρχηγό. Παρά το γεγονός ότι η εγκληματική ομάδα ήταν δομημένη σε τρεις διακριτές επιχειρησιακές υποομάδες, τα περισσότερα μέλη της διατηρούν μεταξύ τους άμεση και συνεχόμενη επικοινωνία και συνεργασία. Οι επαφές γίνονταν κυρίως μέσω των διαδικτυακών εφαρμογών Viber και Signal, ενώ εντός της εγκληματικής ομάδας λειτουργούσε το λεγόμενο «χρέωμα». Το «χρέωμα» ήταν μέσο πειθαρχικής συμμόρφωσης και ελέγχου, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση της εσωτερικής τάξης και της ιεραρχικής πειθαρχίας.

Να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις σοβαρής απείθειας ή μη εκτέλεσης ανατεθειμένων καθηκόντων, ο φερόμενος ως αρχηγός και ο φερόμενος ως υπαρχηγός της οργάνωσης, από κοινού με άλλα μέλη, προέβαιναν στην άσκηση σωματικής βίας σε βάρος μελών του κυκλώματος, ως μέσο εκφοβισμού και επιβολής πειθαρχίας. Ενδεικτικά, έχει καταγραφεί περιστατικό κατά το οποίο υπήρξε βασανιστική μεταχείριση, με τον εξαναγκασμό πρόκλησης εγκαύματος στο χέρι μέσω σβησίματος αναμμένου τσιγάρου.

Οι 12 συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν τα κινητά τηλέφωνα τους για να εντοπιστούν περαιτέρω επαφές που έχουν να κάνουν με διακίνηση ναρκωτικών ή άλλες εγκληματικές πράξεις.