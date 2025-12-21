Εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα, Κυριακή 21/12 ο Μολδαβός ορειβάτης ο οποίος είχε εγκλωβιστεί πάνω από το καταφύγιο Πετρόστρουγκα στον Όλυμπο και οι διασώστες τον κατεβάζουν πεζή από το βουνό.

Ο άνδρας είχε ξεκινήσει από τη θέση Γκορτσιά στον Όλυμπο την ανάβαση χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς να έχει υπολογίσει τη χιονόπτωση. Έτσι, όταν εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο περίπου 300 μέτρα μακριά απ’ το καταφύγιο της Πετρόστρουγκας – βρίσκεται σε υψόμετρο 940 μέτρων – κάλεσε το 112 στις 5 τα ξημερώματα, δίνοντας το στίγμα του.

Ξεκίνησε, όπως μεταδίδει το ERTNews η συγκεκριμένη επιχείρηση, μάλιστα με τη συνδρομή ελικοπτέρου, ενώ κλήθηκε και η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων.