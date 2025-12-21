Η ΑΕΛ ήθελε τη νίκη για να ανανεώσει τις ελπίδες για παραμονή, ο Ατρόμητος για να αυξήσει τη διαφορά από τη ζώνη του υποβιβασμού, τελικά όμως καμία εκ των δύο ομάδων δεν πέτυχε αυτό που ήθελε καθώς έμειναν στο 0-0.

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και προσπαθούσαν να πιέσουν με στόχο το γκολ. Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη είχε την κατοχή της μπάλας και ήταν στην επίθεση, δεν είχε όμως τον τρόπο για να γίνει επικίνδυνη.

Απέναντι σε μια ομάδα που ήταν κυρίως σε θέση άμυνας και δεν φάνηκε καθόλου επιθετικά, η ΑΕΛ ήταν φανερό ότι ήθελε αλλά δεν μπορούσε, με αποτέλεσμα ο χρόνος να κυλάει χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη φάση. Μια κατάσταση που δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο, κατά τη διάρκεια του οποίου οι Περιστεριώτες βγήκαν λίγο πιο μπροστά.

Τόσο η ΑΕΛ όσο και ο Ατρόμητος, πάντως, δεν μπορούσαν για κανένα λόγο να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να πλησιάσουν στο γκολ, με συνέπεια σε όλο το δεύτερο ημίχρονο να μην υπάρχει ούτε μία αξιόλογη φάση. Απολύτως λογικό, επομένως, το τελικό 0-0, το οποίο βασικά δεν αφήνει ικανοποιημένη καμία εκ των δύο πλευρών.

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης (73′ Δεληγιαννίδης), Παντελάκης, Φεριγκρά, Κοσονού, Μούργος (81′ Χατζηστραβός), Σαγάλ (74′ Ουάρντα), Σουρλής (81′ Ατανάσοφ), Τούπτα, Πέρες, Γκαράτε (66′ Πασάς).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Γιουμπιτάνα (91′ Τζοβάρας), Καραμάνης, Τσιγγάρας, Μπάκου (85′ Γκαρσία), Μίχορλ, Τσαντίλας (65′ Φαν Βέερτ).