Η Ελένη Παπαδάκη υπήρξε από τις σημαντικότερες ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου που βρήκε φρικτό θάνατο κατά την διάρκεια των Δεκεμβριανών από μέλη της οργάνωσης ΟΠΛΑ που ανήκε στο ΚΚΕ καθώς είχε συκοφαντηθεί ώς συνεργάτιδα των Ναζί.

Για τυν θάνατό της έγραψε σήμερα στο Facebook η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου σημειώνοντας ότι «δολοφονήθηκε με φρικτό τρόπο από θιασώτες του ερυθρού ολοκληρωτισμού» και «υπεβλήθη σε απάνθρωπα βασανιστήρια».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου χρησιμοποιεί πολύ σκληρή γλώσσα λέγοντας ότι «η δολοφονία της αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της βαρβαρότητας της Αριστεράς όταν αυτή επιχειρεί να επιβάλει την ιδεολογική της κυριαρχία με τη βία, τον τρόμο και τις εκτελέσεις χαρακτήρων και ανθρώπων» καταλήγοντας «ποτέ ξανά Αριστερά τιμή και δόξα στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας και στους εθνικόφρονες Έλληνες που κράτησαν την Ελλάδα ελεύθερη και το Έθνος όρθιο»

Δείτε αναλυτικά την ανάρτησή της