Δύο σεισμικές δονήσεις 2,9 Ρίχτερ και 2,7 Ρίχτερ σημειώθηκαν βορειοανατολικά της Ραφήνας το βράδυ της Κυριακής.

Η πρώτη δόνηση, έντασης 2,7 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 19:50. Είχε εστιακό βάθος 8,4 χιλιόμετρα και το επίκεντρό της ήταν στα 6 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ραφήνας.

Η δεύτερη δόνηση σημειώθηκε επτά λεπτά αργότερα, στις 19:57. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού, το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν στα 5 χιλιόμετρα και το επίκεντρο στα 6 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειοανατολικά της Ραφήνας.

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές στη νοτιοανατολική Αττική.