Πιστός στο τηλεοπτικό του ραντεβού με το κοινό του ΣΚΑΪ βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, το βράδυ του Σαββάτου, όταν και το πρώτο επεισόδιο των live Cross Battles του The Voice ήρθε στους δέκτες μας.

Μάλιστα, νωρίς νωρίς, ο λαοφιλής καλλιτέχνης φάνηκε πως θέλησε να αντιμετωπίσει με πλήρη ψυχραιμία το γεγονός πως βρίσκεται έντονα το όνομα του τα τελευταία 24ωρα στην επικαιρότητα ύστερα από την μήνυση που κατατέθηκε εις βάρος του από τον συνάδελφο του, Στέφανο Παπαδόπουλο.

Έτσι, αφού άπαντες οι coaches πήραν τις θέσεις τους και η Έλενα Παπαρίζου μίλησε εν συντομία για την περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε η ίδια αυτές τις ημέρες, ο Γιώργος Μαζωνάκης θέλησε να πει μια ατάκα… όλο νόημα για την δική του κατάσταση.

“Είμαι καλά και είμαι πίσω! Ήταν λίγο δύσκολη αυτή η περίοδος αλλά οφείλω να πω στους γιατρούς μου και στους νοσηλευτές ένα μεγάλο ευχαριστώ” επισήμανε, μεταξύ άλλων, η γνωστή τραγουδίστρια για να αναρωτηθεί, αυθόρμητα, ο συνάδελφος της… “δύσκολη; Καθόλου”.

Τότε ήταν, λοιπόν, που τόσο η Έλενα Παπαρίζου όσο και οι έτεροι δυο coaches του The Voice, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Χρήστος Μάστορας ξέσπασαν σε γέλια προκειμένου να συνεχιστεί η γνώριμη ροή του μουσικού τάλεντ σόου του ΣΚΑΪ το βράδυ του Σαββάτου.

Λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο, όταν τα σχόλια των coaches προς ένα ζευγάρι παικτών κινήθηκαν γύρω από την υπομονή, ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε να κάνει μια ακόμα ιδιαίτερη επισήμανση.

“Η πολλή υπομονή δηλώνει ηττοπάθεια, σας το λέω να το ξέρετε…”



