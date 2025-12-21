Στο κλίμα των Χριστουγέννων και η βάση της SpaceX του Έλον Μασκ στο Τέξας.

Τα οχήματα μεταφοράς υλικού, αλλά και οι πύραυλοι στολίστικαν με χιλιάδες φωτάκια ενόψει Χρισατουγέννων.

Μάλιστα όπως φαίνεται στο βίντεο το ένα όχημα ακολουθεί το άλλο σα σε παρέλαση.

Η SpaceX, που είναι ένας τεχνολογικός κολοσσός, δεν θα μπορούσε να χάσει την ταυτότητά της και έτσι οχήματα αλλά και πύραυλοι γέμισαν με λαμπάκια και κέντρισαν τα βλέμματα όσων είχαν την ευκαιρία να δουν τη χριστουγεννιάτικη αυτή παρέλαση από κοντά.

Εργαζόμενοι της εταιρείας, μέλη των οικογενειών τους και κάτοικοι της περιοχής συμμετείχαν στην εκδήλωση και είδαν εορταστικά άρματα, στολισμένα οχήματα και μουσική, με φόντο τις εγκαταστάσεις όπου αναπτύσσεται το διαστημόπλοιο Starship.

Η εντυπωσιακή αυτή εκδήλωση έγινε όχι μόνο για να φέρει χαρά στους εργαζομένους της εταιρείας τα Χριστούγεννα, αλλά και γιατί η SpaceX θέλει να ενισχύσει τους δεσμούς της με την τοπική κοινότητα, σε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε κέντρο έντονης διαστημικής δραστηριότητας.

Δείτε το βίντεο