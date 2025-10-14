Η SpaceX του Έλον Μασκ εκτόξευσε τη Δευτέρα από το Τέξας το 11ο πύραυλο Starship και τον προσγείωσε στον Ινδικό Ωκεανό, σε μια τελευταία πτήση πριν η εταιρεία ξεκινήσει τις δοκιμαστικές εκτοξεύσεις μιας νέας εκδοχής του γιγάντιου πυραύλου, εξοπλισμένης με περισσότερα χαρακτηριστικά για αποστολές σε Σελήνη και Άρη.

Το Starship, που περιλαμβάνει το επάνω τμήμα Starship τοποθετημένο πάνω στον ενισχυτή Super Heavy, εκτοξεύτηκε στις 18:23 ώρα Κεντρικής Αμερικής (23:23 GMT) από τις εγκαταστάσεις Starbase της SpaceX. Αφού το επάνω τμήμα Starship οδηγήθηκε στο διάστημα, ο Super Heavy επέστρεψε για ήπια προσθαλάσσωση στον Κόλπο του Μεξικού 7 λεπτά μετά την εκτόξευση, δοκιμάζοντας τη διαμόρφωση κινητήρα προσγείωσης πριν ανατιναχθεί.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting eleventh flight test of Starship! pic.twitter.com/llcIvNZFfg — SpaceX (@SpaceX) October 14, 2025

Η προηγούμενη αποστολή, τον Αύγουστο, είχε τερματίσει μια σειρά αποτυχημένων δοκιμών νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Η πτήση της Δευτέρας ήταν παρόμοια με την προηγούμενη, καθώς ξανά εκτόξευσε μια παρτίδα δοκιμαστικών δορυφόρων Starlink, ενεργοποίησε προσωρινά τους κινητήρες στο διάστημα και δοκίμασε νέα πλακίδια θερμοπροστασίας κατά την καυτή επιστροφή στη Γη πριν προσθαλασσωθεί δυτικά της Αυστραλίας.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της NASA, Σον Ντάφι, δήλωσε στο X ότι η αποστολή αποτέλεσε «ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς την προσγείωση Αμερικανών στο νότιο πόλο της Σελήνης».

The most powerful rocket ever built launches today.



SpaceX Starship Flight 11 lifts off from Starbase, Texas at 6:15 PM CT. 121m tall, 39 engines, 7,500 tons of thrust—3X Saturn V. This is IFT-11, the final Block 2 test before the even larger V3.



Mission objectives: 13→5… pic.twitter.com/xR7MHDSKOp — Ask Perplexity (@AskPerplexity) October 13, 2025

Η SpaceX ανέφερε ότι σε μελλοντικές δοκιμές αναμένει να εκτοξεύσει ένα πιο προηγμένο πρωτότυπο Starship, εξοπλισμένο με αναβαθμίσεις απαραίτητες για αποστολές μεγάλης διάρκειας στο διάστημα. Αυτό περιλαμβάνει προσαρμογείς σύνδεσης και άλλες αλλαγές στον εξοπλισμό που είναι κρίσιμες για την ανεφοδιασμό σε τροχιά, μια περίπλοκη διαδικασία κατά την οποία δύο Starship συνδέονται σε τροχιά για να μεταφέρουν εκατοντάδες τόνους εξαιρετικά ψυχρού καυσίμου.

«Το αναβαθμισμένο πρωτότυπο είναι πραγματικά το όχημα που θα μπορούσε να μεταφέρει ανθρώπους στη Σελήνη και τον Άρη», δήλωσε η πρόεδρος της SpaceX, Γκουίν Σότγουελ, σε συνέδριο στο Παρίσι τον προηγούμενο μήνα. «Αυτό είναι το όχημα που πραγματικά θέλουμε να φτάσουμε εκεί».

The larger V3 @Starlink satellites that will deploy from Starship will bring gigabit connectivity to users and are designed to add 60 Tera-bits-per-second of downlink capacity to the Starlink network.



That's more than 20 times the capacity added with every V2 Mini launch on… pic.twitter.com/N0Vl9psbm3 — SpaceX (@SpaceX) October 13, 2025

Η Σότγουελ ανέφερε ότι αυτή η εκδοχή του Starship αναμένεται να πετάξει έως το τέλος της χρονιάς ή στις αρχές του επόμενου έτους. Ο Έλον Μασκ, CEO της SpaceX, έχει δηλώσει ότι περιμένει να πραγματοποιηθεί μια αποστολή ανεφοδιασμού με δύο Starship την επόμενη χρονιά, έναν στόχο που η NASA το 2024 αναμενόταν να ολοκληρωθεί φέτος.

Ο ανεφοδιασμός είναι ένας από τους πολλούς στόχους δοκιμών που απομένουν πριν ο πύραυλος μεταφέρει ανθρώπους στην επιφάνεια της Σελήνης, κάτι που έχει προγραμματιστεί για το 2027. Πολλαπλοί Starship δεξαμενόπλοιες θα χρειαστούν για να γεμίσει ένας Starship με αρκετό καύσιμο για προσγείωση στη Σελήνη, σύμφωνα με το σχέδιο της SpaceX.

Αυτό αποτελεί μέρος ενός συμβολαίου άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων που κέρδισε η SpaceX το 2021 στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis της NASA, της προσπάθειας των ΗΠΑ να στείλουν ανθρώπους στη Σελήνη για πρώτη φορά από το 1972. Το βραβείο της SpaceX την τοποθετεί στο επίκεντρο ενός αγώνα για τη Σελήνη μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, που στοχεύει σε δική της επανδρωμένη προσγείωση το 2030.

Μια ομάδα συμβούλων ασφαλείας της NASA προειδοποίησε τον προηγούμενο μήνα ότι η ανεπαρκής πρόοδος στην ανάπτυξη στοιχείων του σχεδίου προσσελήνωσης του πυραύλου κινδύνευε να καθυστερήσει την προσπάθεια των ΗΠΑ κατά χρόνια. Η δοκιμαστική προσσελήνωση στην ανώμαλη επιφάνεια της Σελήνης αποτελεί επίσης κορυφαία προτεραιότητα για τη SpaceX.

Το Starship, ο ισχυρότερος πύραυλος που έχει εκτοξευθεί ποτέ και πολύ μεγαλύτερος από τον Falcon 9 της SpaceX, είναι επίσης κρίσιμος για την εκτόξευση μεγαλύτερων δορυφόρων Starlink, απαραίτητων για τους κερδοφόρους στόχους κινητής ευρυζωνικής πρόσβασης της εταιρείας. Είναι επίσης το κεντρικό στοιχείο του οράματος του Μασκ να στείλει στο μέλλον ανθρώπους και φορτίο στον Άρη.