Ο τεράστιος πύραυλος Starship της SpaceX κατάφερε να απογειωθεί στην τρίτη του απόπειρα, ολοκληρώνοντας την 10η δοκιμαστική πτήση, έπειτα από συνεχόμενα αποτυχημένα εγχειρήματα που είχαν δημιουργήσει αμφιβολίες γύρω από το σχέδιο του Έλον Μασκ για μελλοντική αποίκηση του Άρη.

Ο Starship κατάφερε να μεταφέρει σε τροχιά την πρώτη ομάδα δοκιμαστικών δορυφόρων Starlink και να δοκιμάσει καινούργια θερμομονωτικά πλακίδια κατά την επανείσοδό του στην ατμόσφαιρα, σημειώνοντας κρίσιμες προόδους για το πρόγραμμα, οι οποίες είχαν αναβληθεί εξαιτίας αλλεπάλληλων αποτυχημένων δοκιμών.

Το γιγάντιο σύστημα Starship, ύψους 123 μέτρων, στην δέκατη δοκιμαστική του πτήση, απογειώθηκε γύρω στις 7:30 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής, 02:30 ώρα Ελλάδας) από τις εγκαταστάσεις Starbase της SpaceX στο νότιο Τέξας. Λίγα λεπτά αργότερα, ο τεράστιος ενισχυτής Super Heavy απελευθέρωσε το άνω στάδιο Starship στο Διάστημα, σε ύψος δεκάδων χιλιομέτρων από το έδαφος.

Περίπου 30 λεπτά μετά την εκτόξευση, το σύστημα ανάπτυξης δορυφόρων τύπου «Pez» του Starship απελευθέρωσε στο Διάστημα οκτώ δοκιμαστικούς δορυφόρους Starlink για πρώτη φορά — μια κρίσιμη δοκιμή για τον πύραυλο που θεωρείται το μέλλον των εκτοξεύσεων της SpaceX.

Η υπερηχητική επανείσοδος του Starship στην ατμόσφαιρα της Γης πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό, περίπου μία ώρα μετά την εκτόξευση, έθεσε σε δοκιμή διάφορες εξαγωνικές θερμικές πλάκες, καθώς η εταιρεία του Έλον Μασκ επιδιώκει να δημιουργήσει ένα εξωτερικό περίβλημα που θα απαιτεί ελάχιστη ή καθόλου συντήρηση μετά από κάθε πτήση. Παραδοσιακά, τα σκάφη που επιστρέφουν στη Γη χρειάζονται νέες θερμικές ασπίδες ή εκτεταμένες επισκευές, λόγω της φθοράς που προκαλεί η τριβή με την ατμόσφαιρα σε υψηλές ταχύτητες.

Η αποστολή ολοκληρώθηκε με μια καθοδηγούμενη από κινητήρες προσθαλάσσωση στον ωκεανό, δυτικά της Αυστραλίας. Το όχημα Starship, ύψους 52 μέτρων, ανατράπηκε και εξερράγη σε μια τεράστια πύρινη μπάλα — ένα αναμενόμενο τέλος, πιθανότατα ενεργοποιημένο από το σύστημα τερματισμού πτήσης.

Starship's Raptor engines ignite during hot-staging separation. Super Heavy is boosting back towards its splashdown site

Η δοκιμαστική πτήση έδειξε την πολυαναμενόμενη πρόοδο στην τακτική ανάπτυξης της SpaceX «μέχρι την αποτυχία», μετά από τρεις προηγούμενες αποτυχίες που είχαν σημειωθεί πολύ νωρίτερα στην πτήση ή σε δοκιμαστική βάση στο Τέξας.

Ο ενισχυτής Super Heavy, ύψους 70 μέτρων, που συνήθως επιστρέφει για να προσγειωθεί με τη βοήθεια των «ξυλάκια»-βραχιόνων του πύργου εκτόξευσης, αυτήν τη φορά κατευθύνθηκε στον Κόλπο του Μεξικού μετά την απελευθέρωση του Starship στο Διάστημα. Η προσθαλάσσωση είχε στόχο να δοκιμάσει μια εναλλακτική διαμόρφωση κινητήρων κατά την επιστροφή.

«Εξαιρετική δουλειά από την ομάδα της SpaceX!!», έγραψε από την πλευρά του ο Έλον Μασκ σε ανάρτησή του στο X.

«Εξαιρετική δουλειά από την ομάδα της SpaceX!!», έγραψε από την πλευρά του ο Έλον Μασκ σε ανάρτησή του στο X.

Η προγραμματισμένη εκτόξευση την Κυριακή ματαιώθηκε εξαιτίας διαρροής καυσίμου στην εξέδρα, ενώ η προσπάθεια της Δευτέρας αναβλήθηκε λόγω πυκνής συννεφιάς.

Ένας χρόνος αποτυχιών

Η επιτυχημένη εκτόξευση ήρθε μετά από ένα χρόνο συνεχών ατυχιών και αποτυχιών, καθώς οι προηγούμενες δοκιμές είχαν αντιμετωπίσει προβλήματα, με τις τρεις τελευταίες να καταλήγουν σε αποτυχίες. Στις 26 Ιουνίου τα φιλόδοξα διαστημικά σχέδια του δισεκατομμυριούχου υπέστησαν σοβαρό πλήγμα όταν, κατά τη διάρκεια στατικής δοκιμής στην πλατφόρμα εκτόξευσης της Starbase στο Τέξας, ο πύραυλος Starship εξερράγη χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Προηγουμένως, άλλη μια έκρηξη του πυραύλου Super Heavy είχε συμβεί στις 27 Μαΐου. Παρά το ότι ο Starship κατάφερε να φτάσει στο διάστημα, ο φορέας εκτόξευσης εξερράγη κατά την επιστροφή του, αποτυγχάνοντας στην προσγείωση. Αντίστοιχα, σε δοκιμαστικές πτήσεις τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο, ένας πύραυλος Starship εξερράγη κατά την απογείωση, με φλεγόμενα θραύσματα να πέφτουν πάνω από την Καραϊβική και να προκαλούν ελαφρές ζημιές.

Σύμφωνα με μια ανάρτηση της εταιρείας στην κοινωνική πλατφόρμα X αυτό το μήνα, η SpaceX επανασχεδίασε τον ενισχυτή Super Heavy με μεγαλύτερα και ισχυρότερα πτερύγια για μεγαλύτερη σταθερότητα.

«Έχουμε κάνει τόσες πολλές δοκιμές και δεν έχει αποδειχθεί αξιόπιστο», δήλωσε ο Ντάλας Κασαμπόσκι, αναλυτής διαστήματος της συμβουλευτικής εταιρείας Analysys Mason, στο AFP. «Οι επιτυχίες δεν έχουν ξεπεράσει τις αποτυχίες», πρόσθεσε.

Παρά τις προηγούμενες αποτυχίες, το Starship δεν θεωρείται σε κρίση. Η φιλοσοφία της SpaceX είναι «απέτυχε γρήγορα, μάθε γρήγορα», συνεχίζοντας την επιθετική στρατηγική ανάπτυξης του Starship και χρησιμοποιώντας επαναλαμβανόμενες δοκιμές για να εντοπίζει και να επιλύει τεχνικά προβλήματα σε πραγματικές συνθήκες πτήσης. Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι αυτά τα ατυχήματα αποτελούν μέρος της διαδικασίας και της φιλοσοφίας της για ταχεία καινοτομία.