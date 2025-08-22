Ένα μη επανδρωμένο διαστημικό όχημα του αμερικανικού στρατού εκτοξεύθηκε το βράδυ της Πέμπτης από τη βάση του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ στη Φλόριντα, πάνω σε πύραυλο Falcon 9 της SpaceX.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε επιτυχώς στις 23:50 τοπική ώρα (06:50 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με ζωντανή μετάδοση της εταιρείας του Έλον Μασκ.

Το σκάφος, με την ονομασία X-37B, είναι ένα μικρού μεγέθους διαστημικό drone που αναπτύχθηκε από την Boeing. Έχει την εμφάνιση μίνι διαστημικού λεωφορείου και είναι σχεδιασμένο για να παραμένει σε τροχιά εκατοντάδες ημέρες, εκτελώντας μακροχρόνιες αποστολές χωρίς πλήρωμα. Μέχρι σήμερα, έχει συμπληρώσει επτά αποστολές και πάνω από 10 χρόνια αναμονής στο διάστημα.

Αν και οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποκάλυψαν τη διάρκεια ή τις λεπτομέρειες της νέας (όγδοης) αποστολής, η Boeing ανακοίνωσε ότι το X-37B θα πραγματοποιήσει επιστημονικά πειράματα, με έμφαση στις διαδορυφορικές επικοινωνίες μέσω λέιζερ και τη βελτίωση της διαστημικής πλοήγησης.

Στόχος, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των αμερικανικών διαστημικών επικοινωνιακών συστημάτων.

Το X-37B έχει μήκος περίπου εννέα μέτρα, τροφοδοτείται από ηλιακούς συλλέκτες και παρότι εκτοξεύεται με πύραυλο, μπορεί να επιστρέψει αυτόνομα στη Γη και θα προσγειωθεί σαν αεροπλάνο. Η προηγούμενη αποστολή του ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο, με επιτυχή προσγείωση στην Καλιφόρνια, ύστερα από παραμονή άνω του ενός έτους σε τροχιά.

Πηγή: ΑΠΕ