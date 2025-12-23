Λίγες ώρες για να κάνουν τις τελευταίες αγορές για τα Χριστούγεννα θα έχουν αύριο, 24 Δεκεμβρίου, παραμονή, οι καταναλωτές, καθώς παραμένει σε ισχύ το εορταστικό ωράριο για τα καταστήματα.

Υπενθυμίζεται πως, και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, δηλαδή η 26η Δεκεμβρίου, είναι αργία, με αποτέλεσμα σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα να παραμείνουν κλειστά.

Τι ώρα κλείνουν στις 24/12 τα σούπερ μάρκετ

Σκλαβενίτης: 08:00 – 21:00,

ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 21:00,

Market In: 08:00 – 21:00,

LIDL: 07:45 – 21:00,

Μασούτης: 08:00 – 20:00,

Κρητικός: 08:00 – 21:00.

Εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα

Τα περισσότερα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα θα λειτουργήσουν με διαφοροποιημένο ωράριο, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

Ελάχιστο: 10:00 – 19:00,

Μέγιστο: 10:00 – 21:00.

Όπως επισημαίνεται στις επίσημες ιστοσελίδες των μεγάλων εμπορικών κέντρων της Αθήνας και της υπόλοιπης Ελλάδας, ενδέχεται να υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι την ημέρα των Χριστουγέννων (25 Δεκεμβρίου) και τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26 Δεκεμβρίου) τα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, λόγω των επίσημων αργιών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου, τα καταστήματα λιανικής παραμένουν ανοιχτά έως τις 21:00 τις περισσότερες ημέρες.

Το εορταστικό ωράριο των επόμενων ημερών

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00,

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00,

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου: Αργία,

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου: Αργία,

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00,

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου: 11:00 – 18:00,

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00,

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00,

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00,

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου: Αργία,

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου: Κλειστά.

Από Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, εμπορικά καταστήματα, εμπορικά κέντρα και σούπερ μάρκετ επιστρέφουν στο κανονικό τους ωράριο.