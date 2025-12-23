Kατά της κυβέρνησης στράφηκε σε τηλεοπτική του συνέντευξη το πρωί της Τρίτης 23/12 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. «Η Νέα Δημοκρατία καθορίζει την τύχη των αγροτών» δήλωσε χαρακτηριστικά και επεσήμανε πως υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις που θα μείωναν το κόστος παραγωγής και θα μετέτρεπαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε αναπτυξιακό οργανισμό.

«Η επιθυμία μας είναι να κάνουν οι αγρότες Χριστούγεννα στο σπίτι τους με τις οικογένειές τους, αλλά το μαχαίρι και το πεπόνι είναι στα χέρια της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού» σημείωσε στο Mega και τη εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA.

«Προτείναμε για πέντε χρόνια την κιλοβατώρα στα 7 λεπτά και 5 ευρώ το πάγιο, να υπάρχει σχέδιο ενεργειακών κοινοτήτων ώστε να έχουν φτηνή ενέργεια και να παράγουν δική τους ενέργεια και οι συνεταιρισμοί. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες να έχουν ένα τιμολόγιο με μέσο όρο των πέντε χαμηλότερων τιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι σημαντικό είναι επιτέλους να υπάρχουν κάποιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί» διευκρίνισε.

Τι είπε για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

«Προτείναμε η διοίκηση του αυτόνομου ΟΠΕΚΕΠΕ να επιλέγεται με πενταετή θητεία από ανεξάρτητη διαδικασία, ώστε να μην είναι κομματικές επιλογές. Μέσα σε πέντε χρόνια είχαμε 6 αποτυχημένες κομματικές επιλογές της ΝΔ» δήλωσε αναφερόμενος στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

«Η κυβέρνηση ήδη από το 2020 γνώριζε το σκάνδαλο. Γιατί έπρεπε να χαθούν πόροι ύψους 1 δισ. ευρώ;», συμπλήρωσε, καθιστώντας υπεύθυνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Η ΝΔ από την αγωνία της να μείνει στην καρέκλα λειτουργεί με όρους σκοτεινούς. Υπάρχει ζήτημα κράτους δικαίου. Και άφησαν να κλέβουν, και υπάρχει δικογραφία που είναι όλοι γαλάζιοι, και προσπαθούν να πετάξουν τις ευθύνες εδώ κι εκεί» είπε,

«Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε αισιοδοξία για τις βουλευτικές εκλογές, υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να επιτύχει πολιτική αλλαγή.

«Το ΠΑΣΟΚ στις βουλευτικές εκλογές θα πάει πολύ καλά, με στόχο να έχουμε πολιτική αλλαγή. Θεωρώ ότι οι πολίτες σήμερα είναι απελπισμένοι με την ακρίβεια και τα προβλήματα. Το μότο που συναντώ είναι ότι “δεν βρίσκουμε λύση”, υπάρχει απογοήτευση του κόσμου» υπογράμμισε.

«Πιστεύω στο τέλος θα επιβραβεύσει το πρόγραμμά μας και τη στάση μου απέναντι στα συμφέροντα και τη στάση μου απέναντι στη ΝΔ και τους θεσμούς. Η στάση μου είναι σκληρή, αλλά πάντα λειτουργώ θεσμικά. Δεν παίζω παιχνίδια παρασκηνίου. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα και να έχουμε πολιτική αλλαγή. Με πρώτο το ΠΑΣΟΚ η ΝΔ θα φύγει από την κυβέρνηση, η ΝΔ πρέπει να πάει αντιπολίτευση», είπε χαρακτηριστικά.