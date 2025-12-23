Μολότοφ σε περιπολικό της Άμεσης Δράσης, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από το τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης πέταξαν τα ξημερώματα της Τρίτης 23/12 άγνωστοι.

Η εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 2:15 τα ξημερώματα και σ’ αυτήν συμμετείχαν γύρω στα δέκα άτομα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, οι δράστες έριξαν δέκα αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ εναντίον του σταθμευμένου περιπολικού, προκαλώντας υλικές ζημιές στο όχημα.

Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ έγιναν εννέα προσαγωγές ατόμων, χωρίς όμως να προκύψει κάτι επιβαρυντικό εις βάρος τους. Το περιστατικό ερευνάται από τις Αρχές.