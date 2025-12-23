Και φτάσαμε στα Χριστούγεννα, την ωραιότερη εποχή του χρόνου, για τους περισσότερους. Και είναι μία περίοδος ιδανική για να κάνουμε πράγματα που τις υπόλοιπες μέρες, ενδεχομένως δεν έχουμε τον χρόνο. Όπως μια έξοδος στο θέατρο.

Η περίοδος των γιορτών είναι ιδανική για να δείτε από κοντά κάποια από τις (πολλές) παραστάσεις που ανεβαίνουν στις σκηνές της Αθήνας. Ωστόσο, επειδή η όλη ατμόσφαιρα είναι γιορτινή, για να μη χαλάσουμε το ωραίο κλίμα, σας έχουμε παρακάτω πέντε καλές κωμωδίες για μια θεατρική έξοδο με πολύ γέλιο.

Το όνομα

Ένα ιδεολογικής τιμής ζήτημα ταράζει, φέτος, τα νερά του θεάτρου Αθηνά, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, σε μια από τις πιο έξυπνες και πετυχημένες κωμωδίες που έχουν γραφτεί στο παγκόσμιο θέατρο. Αρκεί ένα και μόνο όνομα για να φέρει τα πάνω κάτω σε σχέσεις και φιλίες ζωής, με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο!

Ο Βικτόρ (Κρατερός Κατσούλης) περιμένει το πρώτο του παιδί. Η αδερφή του Ελιζαμπέτ (Ρένια Λουιζίδου) και ο άντρας της Πιερ (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) τον καλούν στο σπίτι τους για δείπνο μαζί με τη σύζυγό του Άννα (Ντόρα Μακρυγιάννη) και τον παιδικό τους φίλο Κλοντ (Λευτέρης Ζαμπετάκης). Κι ενώ περιμένουν την ως συνήθως αργοπορημένη Άννα και κουβεντιάζουν περί ανέμων και υδάτων, κάποια στιγμή η κουβέντα στρέφεται γύρω από το μωρό και ο Βικτόρ τους αποκαλύπτει ότι είναι αγόρι! Όταν τον ρωτούν ποιο όνομα έχει διαλέξει για να δώσει στο παιδί, η απάντησή του θα αναστατώσει την παρέα και θα προκαλέσει μια σειρά από αλυσιδωτές ανεξέλεγκτες αντιδράσεις που θα φέρουν το απόλυτο χάος!

Μετάφραση – διασκευή: Ελεονώρα Μελέτη

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Παίζουν: Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ρένια Λουιζίδου, Κρατερός Κατσούλης, Ντόρα Μακρυγιάννη, Λευτέρης Ζαμπετάκης

Παραστάσεις Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:00 & 21:00, Κυριακή 19:30, Τετάρτη 19:30

Θέατρο Αθηνά: Δεριγνύ 10, Αθήνα

Εισιτήρια εδώ

Το νέο έργο του Χάρη Ρώμα δεν είναι απλώς μία κωμωδία παρεξηγήσεων, είναι ένας καθρέφτης της σημερινής κοινωνίας, που μέσα από το χιούμορ φωτίζει την αλήθεια για την αγάπη, τα ψέματα και την ανάγκη του κάθε ανθρώπου να νιώσει σημαντικός.

Ένας άντρας, ένα ψέμα και… μια «πριγκίπισσα» που δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα βρεθεί στο επίκεντρο ενός απίθανου μπερδέματος! Όταν ο Παμείνος, εκδότης με υπερτροφικό εγώ και μικρές… ηθικές αντιστάσεις, αποφασίζει να πείσει έναν Άγγλο επενδυτή, φίλο των γαλαζοαίματων, πως η σύζυγός του είναι τέως πριγκίπισσα της Αλβανίας, ξεκινά ένας καταιγισμός παρεξηγήσεων, αποκαλύψεων και απίθανων κωμικών καταστάσεων.

Ανάμεσα σε ψέματα, έρωτες, προδοσίες, άπιστους συζύγους και άτακτες γραμματείς, το γέλιο ξεσπάει αβίαστα… κι εκεί που νομίζεις ότι όλα είναι φάρσα, έρχεται η συγκίνηση να ταράξει την καρδιά!

Μια κωμωδία για όσους πιστεύουν ακόμη ότι η ζωή μπορεί να ξαναρχίσει… από την αρχή!

Κείμενο: Χάρης Ρώμας

Σκηνοθεσία: Χάρης Ρώμας

Παίζουν: Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Γιώργος Αμούτζας, Κατερίνα Νικολοπούλου, Αλέξανδρος Θεοδωρόπουλος

Παραστάσεις: Πέμπτη 21:00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:00 & 21:15, Κυριακή 19:00

Θέατρο Coronet: Φρύνης 11 & Υμηττού, Παγκράτι

Εισιτήρια εδώ

Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου και Θανάσης Κουρλαμπάς πρωταγωνιστούν σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες, ανατρεπτικές και βαθιά πολιτικές μαύρες κωμωδίες των τελευταίων ετών. Ο λόγος για το «#Cancel» (πρωτότυπος τίτλος: Ulster American) του πολυβραβευμένου Βορειοϊρλανδού συγγραφέα David Ireland, το οποίο ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια, επιχειρώντας να φωτίσει με αιχμηρό χιούμορ και απρόβλεπτες ανατροπές τα όρια της πολιτικής ορθότητας, την cancel culture, τη μάχη για πολιτισμική ταυτότητα και τις αντιφάσεις της σύγχρονης προοδευτικότητας.

Στην καρδιά της ιστορίας, τρεις χαρακτήρες συναντιούνται σε ένα άδειο θέατρο: ο Τζέι, Αμερικανός ηθοποιός βραβευμένος με Όσκαρ, που επιδιώκει να επανασυνδεθεί με τις ιρλανδικές του ρίζες, ο Λη, φιλόδοξος Άγγλος σκηνοθέτης που δεν διστάζει να ξεπεράσει όρια για να διακριθεί και η Ρουθ, μια δυναμική συγγραφέας από τη Βόρεια Ιρλανδία, αποφασισμένη να ακουστεί σε έναν κόσμο που συχνά φιμώνει τις γυναικείες φωνές.

Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Μανώλης Δούνιας

Φωτογραφίες – Artwork: Gridfox

Πρωταγωνιστούν οι: Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου και Θανάσης Κουρλαμπάς

Παραστάσεις: κάθε Τετάρτη – Κυριακή στις 19:00, Πέμπτη στις 20:00, Παρασκευή στις 21:00 & 12:00 (μεταμεσονύκτια), Σάββατο στις 18:00 (λαϊκή απογευματινή) & 21:00

Θέατρο Αθηνών: Βουκουρεστίου 10, Αθήνα

Εισιτήρια: εδώ

Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ-Παντελής

Η σπαρταριστή κωμωδία του Αλέκου Σακελλάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου, που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί ο Σταμάτης Φασουλής στο Μικρό Παλλάς, συνεχίζει ακάθεκτη για δεύτερη χρονιά!

Το έργο παρουσιάζει την πορεία μίας οικογένειας που από την απελευθέρωση περνάει στα Δεκεμβριανά και τελειώνει μετά τη συνθήκη της Βάρκιζας. Πρόκειται για μία ιστορική στιγμή που δεν είναι σίγουρο αν υπάρχει σε άλλη κωμωδία στο ελληνικό θέατρο. Είναι γεγονότα που έχουν ιδωθεί από πολλές γωνίες, αλλά ίσως για πρώτη φορά, τα βλέπουμε μέσα από το μάτι δύο κορυφαίων συγγραφέων, όπως είναι ο Αλέκος Σακελλάριος και ο Χρήστος Γιαννακόπουλος.

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασουλής

Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Καβαλλιεράκης

Παίζουν: Σταμάτης Φασουλής, Ελένη Καστάνη, Γιώργος Δεπάστας, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Γιώργος Βουρδαμής, Απόστολος Καμιτσάκης, Γιώργος Κορομπίλης, Μαρία Καραβά

Παραστάσεις: Τετάρτη: 20:00, Πέμπτη & Παρασκευή: 21:00, Σάββατο & Κυριακή: 18:00

Θέατρο Μικρό Παλλάς: Αμερικής 2 Στοά Σπύρου Μήλιου Σύνταγμα, Αθήνα

Εισιτήρια εδώ

Μια γλυκόπικρη κωμωδία για τα μικρά δράματα της καθημερινότητας, τις προκαταλήψεις και τις εύθραυστες ισορροπίες των ανθρώπινων σχέσεων – όλα αυτά, ενώ ένα κέικ ψήνεται στον φούρνο. Ένα θεατρικό σύμπαν ξεδιπλώνεται επί σκηνής, γεμάτο αλήθειες, παρεξηγήσεις, λεπτό χιούμορ και απρόσμενες στιγμές τρυφερότητας.

Η Σάσα, μια «ημι-διάσημη» συγγραφέας αισθηματικών μυθιστορημάτων, χτυπά αγανακτισμένη το κουδούνι του διαχειριστή για να διαμαρτυρηθεί: η κατάσταση με τα σκουπίδια μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας, εξαιτίας της ασυνείδητης συμπεριφοράς ενός ενοίκου που τα πετάει όπως βρει, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Μολονότι αποδείξεις δεν έχει, η ίδια είναι σίγουρη για τον υπαίτιο (τον αλλοδαπό που μένει στον πρώτο) και ζητά να του γίνει σύσταση.

Ο διαχειριστής συγκαλεί μια μίνι συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν τόσο ο αλλοδαπός όσο και ο Μπάμπης, ένοικος του δευτέρου ορόφου, που επίσης βαρύνεται με υποψίες. Ο διαχειριστής, σε ρόλο άτυπου δικαστή, θα ακούσει όλες τις πλευρές και θα βγάλει την απόφαση για τον αληθινό ένοχο.

Κατά τη διάρκειά της, αποκαλύπτονται μυστικά και ψέματα, ξεπηδούν αναμνήσεις, άγρια μα και τρυφερά αισθήματα, εκφράζονται αντιλήψεις, φοβίες, αγκυλώσεις· ανοίγονται νέοι ορίζοντες, δίνονται τα χέρια. Μέχρι να ψηθεί ένα κέικ στο φούρνο, η ζωή κάνει άλματα.

Συγγραφέας: Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης

Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης

Τραγούδια, Ερμηνεία: Σπύρος Γραμμένος

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Πρωταγωνιστούν: Φαίδρα Δρούκα, Ερρίκος Λίτσης, Γιάννης Λεάκος, Προμηθέας Νεραττίνι Δοκιμάκης

Παραστάσεις: Τετάρτη: 20:00, Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο: 21:00, Κυριακή: 18:00

Θέατρο Εμπορικόν: Σαρρή 11, Ψυρρή

Εισιτήρια εδώ