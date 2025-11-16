Ο «μετρ των επιτυχιών» Χάρης Ρώμας επιστρέφει στο θέατρο και στη σκηνή του θεάτρου Coronet με μια ολοκαίνουργια, απολαυστική κωμωδία – μια ιστορία γεμάτη γέλιο, ανατροπές, ρομαντισμό και απροσδόκητη τρυφερότητα.

«Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα!» δεν είναι απλώς μια κωμωδία παρεξηγήσεων, είναι ένας καθρέφτης της σημερινής κοινωνίας, που μέσα από το χιούμορ φωτίζει την αλήθεια για την αγάπη, τα ψέματα και την ανάγκη του κάθε ανθρώπου να νιώσει σημαντικός. Μια γνήσια ελληνική κωμωδία με ρυθμό, ευφυή λόγο και ζωντανούς χαρακτήρες που θα μας κάνει να γελάσουμε δυνατά και να συγκινηθούμε. Ένα σύγχρονο κείμενο που μιλά με τρυφερότητα για την αγάπη, την αυτοεκτίμηση και τις δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή και μας θυμίζει ότι πίσω από κάθε «γκρίζα κυρία», μπορεί να κρύβεται μια πριγκίπισσα που περιμένει να λάμψει!

Υπόθεση του έργου:

Ένας άντρας, ένα ψέμα και… μια «πριγκίπισσα» που δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα βρεθεί στο επίκεντρο ενός απίθανου μπερδέματος! Όταν ο Παμείνος, εκδότης με υπερτροφικό εγώ και μικρές… ηθικές αντιστάσεις, αποφασίζει να πείσει έναν Άγγλο επενδυτή, φίλο των γαλαζοαίματων, πως η σύζυγός του είναι τέως πριγκίπισσα της Αλβανίας, ξεκινά ένας καταιγισμός παρεξηγήσεων, αποκαλύψεων και απίθανων κωμικών καταστάσεων.

Ανάμεσα σε ψέματα, έρωτες, προδοσίες, άπιστους συζύγους και άτακτες γραμματείς, το γέλιο ξεσπάει αβίαστα… κι εκεί που νομίζεις ότι όλα είναι φάρσα, έρχεται η συγκίνηση να ταράξει την καρδιά!

Μια κωμωδία για όσους πιστεύουν ακόμη ότι η ζωή μπορεί να ξαναρχίσει… από την αρχή!

Ο Χάρης Ρώμας που έχει αναλάβει επίσης τη σκηνοθεσία και το κείμενο, σημειώνει για την παράσταση: «Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα είναι μια ιστορία για όλους όσοι κάποτε ένιωσαν αόρατοι. Μέσα από το γέλιο, ήθελα να θυμίσω ότι κάθε άνθρωπος -όσο ταπεινή κι αν φαίνεται η ζωή του- κουβαλά μέσα του κάτι βασιλικό. Μια αξιοπρέπεια, μια δύναμη, μια ψυχή που διεκδικεί τη χαρά της».

Γιατί να δείτε την «Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα»

Γιατί είναι μια γνήσια ελληνική κωμωδία με ρυθμό, ευφυή λόγο και ζωντανούς χαρακτήρες.

Γιατί θα γελάσετε δυνατά, αλλά στο τέλος θα συγκινηθείτε αληθινά.

Γιατί μέσα από την υπερβολή, η παράσταση μιλά με τρυφερότητα για την αγάπη, την αυτοεκτίμηση και τις δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή.

Και κυρίως… γιατί πίσω από κάθε «γκρίζα κυρία», μπορεί να κρύβεται μια πριγκίπισσα που περιμένει να ξαναλάμψει!

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Κείμενο: Χάρης Ρώμας

Σκηνοθεσία: Χάρης Ρώμας

Προβολή – Επικοινωνία: Μαρκέλλα Καζαμία

Παίζουν: Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Γιώργος Αμούτζας, Κατερίνα Νικολοπούλου, Αλέξανδρος Θεοδωρόπουλος

Πρεμιέρα: Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

Παραστάσεις: Πέμπτη 21:00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:00 & 21:15, Κυριακή 19:00

Διάρκεια: 110 λεπτά

Προπώληση: more.com

Θέατρο Coronet

Φρύνης 11 & Υμηττού, Παγκράτι