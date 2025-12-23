Στη σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα προχώρησαν οι Αρχές στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος κατηγορείται ότι εξαπάτησε μία Ελληνίδα με την οποία διατηρούσε σχέση, αποσπώντας της το ποσό των 60.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς, Ισμαήλ Ν., παρουσιαζόταν στο περιβάλλον του ως «Μουράτ από τον Λίβανο», χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας, με σκοπό να κερδίζει την εμπιστοσύνη των θυμάτων του.

Η 60χρονη Ελληνίδα, Ελένη Μ., κατέθεσε μήνυση στην Αστυνομία, δηλώνοντας ότι γνώρισε τον άνδρα στην Κωνσταντινούπολη, όπου βρισκόταν ως τουρίστρια, και ότι ανέπτυξαν μια ρομαντική σχέση που διήρκεσε αρκετούς μήνες.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, του εκμυστηρεύτηκε την επιθυμία της να επενδύσει τις οικονομίες της. Τότε, ο Ισμαήλ Ν. φέρεται να της πρότεινε να τη βοηθήσει, υποστηρίζοντας ότι μέσω γνωριμιών που διέθετε μπορούσε να διευκολύνει διαδικασίες ανταλλαγής συναλλάγματος.

Η γυναίκα ανέφερε ότι του παρέδωσε 60.000 ευρώ σε μετρητά, προκειμένου να τα μετατρέψει σε δολάρια. Λίγο αργότερα, εκείνος της παρέδωσε περίπου 70.000 δολάρια, ποσό που -όπως της είπε- αντιστοιχούσε στην ισοτιμία. Ωστόσο, όταν η 60χρονη επισκέφθηκε ανταλλακτήριο συναλλάγματος για να χρησιμοποιήσει τα χρήματα, ενημερώθηκε πως όλα τα χαρτονομίσματα ήταν πλαστά. Αμέσως κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα για την υπόθεση.

İstanbul’da çevresine kendisini “Lübnanlı Murat” olarak tanıtan şahsın, birliktelik yaşadığı Yunan uyruklu kadını 70 bin Euro dolandırdığı ortaya çıktı.



Şüphelinin gerçekte Hataylı İsmail olduğu belirlenirken, kadından aldığı paraya karşılık sahte dolar verdiği öğrenildi.



Σύμφωνα με πληροφορίες, κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει το ζευγάρι να εισέρχεται σε ανταλλακτήριο, στοιχείο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Ο ύποπτος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ κατά την ανάκριση διαπιστώθηκε ότι είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές στο παρελθόν.

Στην απολογία του, ο Ισμαήλ Ν. αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι δεν γνώριζε πως τα χρήματα ήταν πλαστά. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης, όπου κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγήθηκε στη φυλακή.