Σκαρφαλωμένο σε υψόμετρο 1.350 μέτρων στις πλαγιές του όρους Βίτσι, το Νυμφαίο δεν είναι απλώς ένας προορισμός, αλλά ένα μέρος που μοιάζει με παραμύθι. Αναγνωρισμένο από την UNESCO ως ένα από τα δέκα ομορφότερα χωριά της Ευρώπης, ο παραδοσιακός οικισμός της Φλώρινας μαγεύει τον επισκέπτη με τα επιβλητικά αρχοντικά του, τα πέτρινα καλντερίμια και την απόκοσμη γαλήνη του.

Το Νυμφαίο είναι, επίσης, από τους πλέον δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς, το οποίο πολλοί επιλέγουν για τα Χριστούγεννα, προκειμένου να ζήσουν μια… παραμυθένια εμπειρία! Το όνομα του χωριού αρχικά ήταν Νιβεάστα, ενώ κατοικείται από το 1385 και η ιστορία του έπαιξε σημαντικό ρόλο για την εξέλιξη και την άνθηση της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, από τον 18ο μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα οι Νεβεσκιώτες έμποροι ήταν εκείνοι που εξαπλώθηκαν σε Ανατολή και Δύση με αποτέλεσμα το χωριό τους να αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα αργυροχρυσοχοΐας σε όλα τα Βαλκάνια.

Η βόλτα στα καλντερίμια του Νυμφαίου ξεκινάει από το σοκάκι με το χαρακτηριστικό ξύλινο τοξωτό γεφυράκι που ενώνει δύο αρχοντόσπιτα και οδηγεί σε λαβυρινθώδη πέτρινα σοκάκια, με πανέμορφα πέτρινα κτίρια και αρχοντικά περιβαλλόμενα από τα πανύψηλα δέντρα οξιάς γύρω από τον οικισμό να συμπληρώνουν την έτσι κι αλλιώς παραμυθένια εικόνα του χωριού.

Σημείο αναφοράς αποτελεί το παλιό πέτρινο σχολείο, γνωστό και ως Νίκειος Σχολή, ένα επιβλητικό, μεγάλο κτίσμα σχεδόν στο κέντρο του χωριού. Αποτέλεσε δωρεά του καπνεμπόρου Ζαν Νίκο, χρονολογείται από το 1928 και σήμερα στους χώρους του φιλοξενείται το Συνεδριακό Κέντρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τέλος, συνώνυμο του οικισμού αποτελεί το Περιβαλλοντικό Κέντρο Αρκτούρου, που δημιουργήθηκε από την ομώνυμη μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση, για την προστασία της άγριας πανίδας (κυρίως αρκούδων και λύκων) και του φυσικού περιβάλλοντος.

