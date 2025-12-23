Στο πρόγραμμα για την παχυσαρκία που έχει 30.000 δικαιούχους και ξεκινά σήμερα, Τρίτη 23/12 εστίασε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής της συνέντευξης η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη προαναγγέλλοντας για το 2026 και προγράμματα για τον καρκίνο του δέρματος και καρκίνο του πνεύμονα. Όπως δε τόνισε για τη γρίπη, που είναι σε έξαρση έχουν ήδη γίνει πάνω από 2 εκατ. εμβολιασμοί.

«Πρέπει να προσέχουμε. Το νέο στέλεχος της γρίπης φαίνεται ότι προκαλεί σοβαρότερη νόσηση. Πρέπει να κάνουν το εμβόλιο οι ηλικιωμένοι και όλοι όσοι έρχονται σε επαφή με αυτούς» δήλωσε στην εκπομπή «Συνδέσεις» η Ειρήνη Αγαπηδάκη υπενθυμίζοντας ότι είναι δωρεάν η διάθεσή του από τα φαρμακεία, ενώ συνταγή ιατρού χρειάζεται μόνο για το ενισχυμένο που αφορά τους άνω των 65 ετών.

Όσον αφορά το εμβολιαστικό πρόγραμμα η Αγαπηδάκη τόνισε ότι «είμαστε πάνω από 2 εκατ. εμβολιασμούς. Μετράμε τους εμβολιασμούς μέχρι τον Ιούνιο. Πέρυσι ήμασταν στα 2,5 εκατ. εμβόλια, φέτος είμαστε λίγο πάνω από τα 2 εκατ.», είπε σημειώνοντας ότι φέτος η νόσηση είναι πιο σοβαρή.

«Ο κορονοϊός δεν έχει εξαφανιστεί» τόνισε λέγοντας ότι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο οι ανοσοκατασταλμένοι και όσοι έχουν αδύναμο ανοσοποιητικό.

«Το εμβόλιο του Covid μπορούμε να το κάνουμε όλο τον χρόνο, όπως και αυτό της γρίπης. Έχουν αλλάξει τα εμβόλια σε σχέση με αυτά που θυμόμασταν στην πανδημία», πρόσθεσε και δήλωσε ότι όλοι όσοι έχουν νοσήματα θα πρέπει να εμβολιαστούν.

Μεγάλο το ενδιαφέρον για τα φάρμακα για την παχυσαρκία

Εστιάζοντας στο πρόγραμμα για την παχυσαρκία και το πώς θα λειτουργήσει επεσήμανε ότι είναι καθοριστικό οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν τις αναγκαίες εξετάσεις για την καρδιά, για τις οποίες τους έχει σταλεί ενημερωτικό μήνυμα.

«Σήμερα ξεκινάει ένα πρόγραμμα, το οποίο περιμένει πολύς κόσμος. Έχουμε 30.000 δικαιούχους για το πρόγραμμα της παχυσαρκίας στους ενήλικες. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα και αύριο (σ.σ. Τρίτη και Τετάρτη) οι πρώτοι 13.000 και Κυριακή και Δευτέρα, οι υπόλοιποι 17.000 που έχουν δείκτη μάζας σώματος πάνω από 37% και άνω του 40% θα λάβουν SMS με το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για να επισκεφτούν γιατρό είτε ενδοκρινολόγο ή παθολόγο σε δημόσιες δομές» διαμήνυσε.

Όπως τόνισε η κα Αγαπηδάκη οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα μπορούν να λάβουν δωρεάν τόσο τα φάρμακα όσο και συμβουλευτική για να χάσουν βάρος και να έχουν καλύτερη υγεία.

«Αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι όσοι έκαναν τις εξετάσεις των καρδιαγγειακών» σημείωσε η κα Αγαπηδάκη διευκρινίζοντας ότι συνολικά 3.000.000 πολίτες εξετάστηκαν δωρεάν μέχρι στιγμής. «Από αυτούς οι 30.000 βρέθηκαν με δείκτη μάζας σώματος πάνω από 37% και 40%», τόνισε. «Μιλάμε για ανθρώπους που μπορεί να υποφέρουν από καρδιαγγειακά νοσήματα, από υπνική άπνοια από άλλα νοσήματα εξαιτίας της παχυσαρκίας» δήλωσε σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που παρέχει τα φάρμακα για την παχυσαρκία δωρεάν και οριζόντια, χαρακτηρίζοντάς το ως «game changer».