Γεμάτα από κόσμο θα είναι τα μπουζούκια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη την εορταστική περίοδο, με τα ρεβεγιόν Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς να ανεβάζουν κατακόρυφα τις τιμές.

Τα πρώτα τραπέζια, όπως μετέδωσε σε σχετικό της ρεπορτάζ η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» φτάνουν έως και τις 5.000 ευρώ, ενώ περιορισμένη διαθεσιμότητα υπάρχει μόνο για συγκεκριμένες ημερομηνίες και σχήματα.

Η εορταστική περίοδος βρίσκει τις μεγάλες πίστες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη γεμάτες, με πολλές ημερομηνίες να είναι ήδη sold out.

Τα ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ανεβάζουν σημαντικά τις τιμές, ειδικά για τα πρώτα τραπέζια και τις premium φιάλες, με το κόστος να φτάνει ακόμη και τις 5.000 ευρώ.

Παρόλα αυτά, σε ορισμένα σχήματα υπάρχει περιορισμένη διαθεσιμότητα, κυρίως για συγκεκριμένες ημερομηνίες ή μόνο με ποτό.