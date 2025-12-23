Δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων αποκάλυψαν τη διαδρομή ενός άκρως απόρρητου αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, το οποίο προσγειώθηκε τη Δευτέρα στην αυστηρά διαβαθμισμένη Περιοχή 51, στην έρημο της Νεβάδα. Το αεροσκάφος ανήκει στον λεγόμενο στόλο «Τζάνετ», που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εργαζομένων σε αναδόχους, στελεχών του υπουργείου Άμυνας και στρατιωτικού προσωπικού σε ασφαλείς εγκαταστάσεις όπου φιλοξενούνται απόρρητες πληροφορίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το αεροσκάφος απογειώθηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Χάρι Ριντ, το κύριο αεροδρόμιο του Λας Βέγκας, στις 8:25 το πρωί (τοπική ώρα) και προσγειώθηκε στην Περιοχή 51 στις 8:42. Αν και ο σκοπός της συγκεκριμένης πτήσης παραμένει άγνωστος, η Περιοχή 51 βρίσκεται εντός του Πεδίο Δοκιμών και Εκπαίδευσης της Πολεμικής Αεροπορίας της Νεβάδα, το οποίο χρησιμοποιείται για μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις.

Η συγκεκριμένη τοποθεσία εδώ και δεκαετίες αποτελεί αντικείμενο φημών, καθώς έχει συνδεθεί με θεωρίες περί συντριβών εξωγήινων σκαφών και φιλοξενίας μυστηριωδών τεχνολογιών. Τα αεροσκάφη Τζάνετ, που έχουν σχεδιαστεί από την Boeing, είναι λευκά με μία κόκκινη γραμμή που εκτείνεται από τη μύτη έως την ουρά. Επιχειρούν από ειδικό τερματικό σταθμό και χώρο στάθμευσης στο Λας Βέγκας, καθώς η απομακρυσμένη εγκατάσταση της Περιοχής 51 δεν επιτρέπει τη μετάβαση οδικώς.

Η πτήση της Δευτέρας ήταν μόνο μία από τις έξι πτήσεις Τζάνετ προς την Περιοχή 51 την τελευταία εβδομάδα. Τα δεδομένα δείχνουν ότι αντίστοιχες πτήσεις ακολούθησαν την ίδια διαδρομή καθημερινά την προηγούμενη εβδομάδα, με απογείωση από το Λας Βέγκας μεταξύ 8:25 και 8:29 το πρωί. Η διάρκεια της πτήσης δεν ξεπερνά τα 20 λεπτά, ανάλογα με τη διαδρομή και την ταχύτητα του ανέμου.

Ένας γνωστός λόγος μετακίνησης στρατιωτικού προσωπικού προς την Περιοχή 51 είναι η δοκιμή και ανάπτυξη άκρως απόρρητων αεροσκαφών και οπλικών συστημάτων. Η βάση απέκτησε φήμη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, όταν χρησιμοποιήθηκε για τις δοκιμές του κατασκοπευτικού αεροσκάφους U-2, το οποίο διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη συλλογή πληροφοριών κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα για την παρακολούθηση μεξικανικών καρτέλ ναρκωτικών και άλλων απειλών για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο μυστικός στόλος Τζάνετ ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1972, πραγματοποιώντας την πρώτη του πτήση προς την Περιοχή 51, η οποία είχε ιδρυθεί το 1955. Η βάση διαθέτει έξι διαδρόμους προσγείωσης για τα αεροσκάφη Τζάνετ, συμπεριλαμβανομένου ενός διαδρόμου μήκους 12.000 ποδιών, ο οποίος συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους στον κόσμο.

Η μυστικότητα που περιβάλλει την Περιοχή 51 έχει τροφοδοτήσει εκτεταμένες θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τον πραγματικό της ρόλο. Ωστόσο, μια παλαιότερη συνέντευξη που επανήλθε στο προσκήνιο, από αεροπορικό δημοσιογράφο με άμεσες πηγές που εργάστηκαν στη βάση, υποστηρίζει ότι η αλήθεια ενδέχεται να αποκαλυφθεί μέσα στο 2025.

Ο Τζιμ Γκούντολ, σε συνέντευξη που έδωσε στα μέσα της δεκαετίας του 1990, μίλησε για άκρως απόρρητες τεχνολογίες στην περιοχή, οι οποίες, όπως είπε, «θα έκαναν τον Τζορτζ Λούκας να ζηλέψει». Όπως εξήγησε σε ντοκιμαντέρ που επανήλθε στο φως, ένας άνδρας πέρασε 12 από τα 30 χρόνια της καριέρας του σε λεγόμενα «μαύρα προγράμματα» στη Γκρουμ Λέικ, όπως είναι επίσης γνωστή η Περιοχή 51. Όταν τον ρώτησε αν μπορούσε να αποκαλύψει τι πραγματικά συμβαίνει εκεί, η απάντηση ήταν ότι «υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν θα μπορέσω να σας πω μέχρι το έτος 2025».

Η αναφορά στο 2025 ενδέχεται να συνδέεται με εκτελεστικό διάταγμα του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, το οποίο καθιέρωσε χρονικό όριο 25 ετών για την «αυτόματη αποχαρακτηροποίηση» κυβερνητικών μυστικών. Αυτό σημαίνει ότι πολλά άκρως απόρρητα προγράμματα της δεκαετίας του 1990 θα μπορούσαν σύντομα να αποχαρακτηριστούν.

Ο Γκούντολ αναφέρθηκε επίσης σε συνομιλία του με έναν «ειδικό ασφαλείας» και αρχιλοχία της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ο οποίος είχε εργαστεί στη δοκιμαστική εγκατάσταση της Νεβάδα. Σύμφωνα με όσα του είπε, «υπάρχουν πράγματα εκεί έξω που είναι κυριολεκτικά έξω από αυτόν τον κόσμο… καλύτερα από το Star Trek ή οτιδήποτε μπορείς να δεις στις ταινίες». Όταν ο Γκούντολ τον ρώτησε ευθέως αν πιστεύει στα UFO, η απάντηση ήταν κατηγορηματική: «Απολύτως. Υπάρχουν».

Από το σημείο παρατήρησής του στην έρημο της Νεβάδα, ο Γκούντολ ανέφερε ότι είδε ο ίδιος αλλά και άκουσε μαρτυρίες για εξωτικά αεροσκάφη που αψηφούν τη συμβατική κατανόηση. Μίλησε για ένα αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου stealth ή χαμηλής παρατηρησιμότητας, γνωστό με την ονομασία «Εξκάλιμπερ», καθώς και για ένα άλλο που έχει σχεδιαστεί ώστε να πετά πολύ ψηλά, πολύ αργά και με εξαιρετικά χαμηλό θόρυβο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε μαρτυρίες κατοίκων κοντά στις εγκαταστάσεις Skunk Works, οι οποίοι φέρονται να είδαν τρία τριγωνικού σχήματος αεροσκάφη να πετούν χωρίς να παράγουν κανέναν θόρυβο, ακόμη και σε χαμηλά ύψη. Ο ίδιος έκανε λόγο και για αναφορές σχετικά με ένα αεροσκάφος που εντοπίστηκε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) στην περιοχή ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, στο Όκλαντ της Καλιφόρνια.

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος, το οποίο έχει καταγραφεί τουλάχιστον οκτώ φορές από το 1986, φέρεται να διέσχιζε ελεγχόμενο εναέριο χώρο με ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 10.000 μίλια την ώρα και σύμφωνα με τον Γκούντολ, ήταν «πολύ, πολύ μεγάλο». Οι περιγραφές αυτές ευθυγραμμίζονται με δηλώσεις του αείμνηστου Μπεν Ριτς, διευθυντή του απόρρητου τμήματος Skunk Works της Lockheed Martin, σύμφωνα με την Daily Mail.

Θα έρθουν τα μυστικά στο φως;

Όπως ανέφερε ο Γκούντολ, ο Μπεν Ριτς του είχε πει δύο φορές πριν τον θάνατό του ότι «έχουμε πράγματα στην Περιοχή 51 που ούτε εσείς ούτε τα καλύτερα μυαλά στον κόσμο θα μπορέσετε να συλλάβετε για άλλα 30 ή 40 χρόνια, και δεν θα δημοσιοποιηθούν για άλλα 50». Ο Μπεν Ριτς πέθανε στις 5 Ιανουαρίου 1995.

Ο Γκούντολ, ωστόσο, σημείωσε πρόσφατα ότι η Περιοχή 51 είναι σήμερα πολύ πιο απρόσιτη απ’ ό,τι τη δεκαετία του 1990, γεγονός που ενδέχεται να σημαίνει ότι τα μυστικά της θα παραμείνουν κρυφά και πέρα από το 2025, πλησιάζοντας περισσότερο στο χρονοδιάγραμμα των 50 ετών που είχε περιγράψει ο Ριτς. «Το πέπλο είναι πολύ πυκνό σήμερα», είχε δηλώσει το 2019 στον δημοσιογράφο τηλεοπτικών ειδήσεων του Λας Βέγκας, Τζορτζ Νάπ. «Η ασφάλεια γύρω από την Περιοχή 51 είναι πιο αυστηρή από ποτέ».