Αδίστακτοι κακοποιοί είχαν στήσει κύκλωμα που πουλούσε ναρκωτικά σε σχολεία της Αττικής και είχαν στρατεύσει μαθητές για να κάνουν τα βαποράκια. Όταν μάλιστα δεν «εκτελούσαν» τις εντολές τους τους βασάνισαν με τρόπους που προκαλούν ανατριχίλα.

Πρόκειται για μία ισχυρή εγκληματική οργάνωση με συγκεκριμένη δομή που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία στα Άνω Πατήσια και τις γύρω περιοχές.

Ο αρχηγός ο υπαρχηγός και οι αγοραπωλησίες

Ο «Φρατέλο» ή «Μπάτσι», ο «Ζούμπο» ή «κοντός», ο «Πίπης», ο «Φέσι», ο «Νίτσε» και ο «Φλόρι», είναι μερικά από τα μέλη της συμμορίας ανηλίκων που εξαρθρώθηκε και κατηγορείται για διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης εντός αλλά και πέριξ σχολικών συγκροτημάτων σε Ν. Φιλαδέλφεια, Ν. Χαλκηδόνα και Άνω Πατήσια.

Αρχηγός ήταν ένας 20χρονος αλλοδαπός με το ψευδώνυμο «Φρατέλο» που διηκούσε την οργάνωση με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο. Ειδικότερα, εξευτέλιζε τους ανηλίκους όταν αυτοί δεν έκαναν αυτά που ήθελε και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις τους ξυλοκοπούσε και τους ανάγκαζε να κάνουν χρήση ναρκωτικών.

Επόμενος στην ιεραρχία της οργάνωσης ήταν ο υπαρχηγός, ένας 19χρονος ο οποίος χρησιμοποιούσε το σπίτι του ως κεντρικό χώρο αποθήκευσης των ναρκωτικών ουσιών «καβάτζα». Σε αυτόν υπαγόταν άλλη ομάδα, τα μέλη της οποίας ήταν επιφορτισμένα με τη διανομή των ναρκωτικών ουσιών στα κατώτερα μέλη, σύμφωνα με το σχέδιο κατανομής που είχε αναπτύξει ο αρχηγός, που λάμβανε χώρα σε πάρκο στην περιοχή των Πατησίων.

Σε περιπτώσεις σοβαρής απείθειας ή μη εκτέλεσης ανατεθειμένων καθηκόντων, ο φερόμενος ως αρχηγός και ο φερόμενος ως υπαρχηγός της οργάνωσης, από κοινού με άλλα μέλη, προέβαιναν στην άσκηση σωματικής βίας σε βάρος μελών του κυκλώματος, ως μέσο εκφοβισμού και επιβολής πειθαρχίας. Ενδεικτικά, έχει καταγραφεί περιστατικό κατά το οποίο υπήρξε βασανιστική μεταχείριση, με τον εξαναγκασμό πρόκλησης εγκαύματος στο χέρι μέσω σβησίματος αναμμένου τσιγάρου.

Μέσα σε 3 μήνες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που παρουσίασε το πρωί της Τρίτης 23/12 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» έγιναν τουλάχιστον 263 αγοραπωλησίες σε σχολεία και πλατείες, σε 3 περιοχές της Αττικής.

Βίντεο από την εξάρθρωση της οργάνωσης