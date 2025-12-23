Νέο ιστορικό υψηλό κατέγραψαν οι τιμές του χρυσού που ξεπέρασαν τα 4.400 δολάρια τη Δευτέρα και πλέον κυμαίνονται γύρω στα 4.480 δολάρια, με τους αναλυτές να αποδίδουν την άνοδο του πολύτιμου μετάλλου στην αυξανόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τη χαλαρότερη νομισματική πολιτική.

Οι επενδυτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο στον χρυσό, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις εντείνουν την αβεβαιότητα στις αγορές, επισημαίνουν αναλυτές.

Το ασήμι κατέγραψε επίσης ισχυρά κέρδη τη Δευτέρα, με την τιμή του να φτάνει τα 69 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 130% από την αρχή του έτους.

«Η αγορά των πολύτιμων μετάλλων κινείται δυναμικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με τον χρυσό να πρωταγωνιστεί», δήλωσε ο Bret Kenwell, αναλυτής επενδύσεων και παραγώγων στις ΗΠΑ στην eToro. Όπως επισημαίνει, τα θεμελιώδη στοιχεία του πολύτιμου μετάλλου παραμένουν ισχυρά, επιτρέποντάς του να απορροφήσει ομαλά το πρόσφατο ράλι προς ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η ανοδική κίνηση ενισχύεται από τις προσδοκίες των επενδυτών για ένα ισχυρό κλείσιμο των αγορών για το 2025, καθώς τα συνεχιζόμενα κέρδη του τεχνολογικού κλάδου λειτουργούν ως βασικός καταλύτης.

Οι αποδόσεις των ομολόγων παγκοσμίως κινήθηκαν υψηλότερα, την ίδια στιγμή που μεγάλα παγκόσμια νομίσματα, όπως το γεν, αποδυναμώθηκαν, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Alex Kuptsikevich, επικεφαλής αναλυτής αγορών της διαδικτυακής χρηματιστηριακής πλατφόρμας FxPro.

Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον των επενδυτών για το λεγόμενο «trade της υποτίμησης» — μια στρατηγική μεταφοράς κεφαλαίων από κρατικά νομίσματα σε «απτά» περιουσιακά στοιχεία, όπως ο χρυσός.

Παράλληλα, πρόσθετοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι — όπως ο αποκλεισμός των πετρελαϊκών εξαγωγών της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ και η επίθεση της Ουκρανίας σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο στη Μεσόγειο — ενισχύουν τη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο.

Η πιο χαλαρή νομισματική πολιτική φαίνεται επίσης να έχει συμβάλλει στην άνοδο των τιμών του χρυσού φέτος, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι μετά από τρεις συνεχόμενες μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Πολλοί αναλυτές της Wall Street εκτιμούν ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί και το 2026, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να προτείνει νέο επικεφαλής της Fed πριν λήξει η θητεία του Τζερόμ Πάουελ τον Μάιο.