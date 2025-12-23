Το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Handelsblatt ότι η Κύπρος αναζητά ένταξη στο ΝΑΤΟ αναζωπύρωσε και πάλι τις πληροφορίες που είχαν ξεκινήσει για πρώτη φορά όταν ο πρόεδρος της Κύπρου συναντήθηκε με τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν τον Νοέμβριο του 2024 και έθεσε το ενδιαφέρον της χώρας του για ένταξη στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Μπορεί πλέον ο ένοικος του Λευκού Οίκου να έχει αλλάξει, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το σενάριο δεν παραμένει πάνω στο τραπέζι, με την παρότρυνση και της παρούσας αμερικανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το γερμανικό δημοσίευμα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης συζήτησε εκ νέου το θέμα με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Η συγκυρία θεωρείται ευνοϊκή, καθώς σε δέκα ημέρες η Κύπρος αναλαμβάνει την εκ περιτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, εξαιτίας της γεωστρατηγικής της θέσης, με βρετανικές και αμερικανικές βάσεις που την καθιστούν κρίσιμη για το ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζεται «αβύθιστο αεροπλανοφόρο». Την ίδια στιγμή, η Ρωσία θα χάσει σημαντικό γεωπολιτικό έρεισμα, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει ακόμη ένα διπλωματικό πλεονέκτημα για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, η γερμανική οικονομία φέρεται να βλέπει ευκαιρίες από πιθανή χαλάρωση περιορισμών στην Τελωνειακή Ένωση και από διευκολύνσεις στη βίζα για Τούρκους πολίτες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Κύπρος εξετάζει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ συνδέοντας την πρωτοβουλία με την «αναζωογόνηση» της προοπτικής διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιδιώκοντας να ανοίξει νέους δρόμους για τη γεωστρατηγική και πολιτική σταθερότητα στην περιοχή, με την ελπίδα ότι αυτό θα μπορούσε να συμβάλει και στην προώθηση λύσης στο Κυπριακό.

Το άρθρο σημειώνει ότι το μοντέλο που προτείνει ο Νίκος Χριστοδουλίδης προβλέπει αρχικά τη συμμετοχή της Κύπρου στο «Partnership for Peace». Εφόσον συμφωνήσει η Τουρκία, στο επόμενο βήμα θα μπορούσε να ξεκινήσει εκ νέου η διαδικασία προσέγγισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, η εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και η διοργάνωση άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κύπρο τον Απρίλιο του 2026 δημιουργούν προσδοκίες για επανέναρξη του διαλόγου για το Κυπριακό.

Για τον Ντόναλντ Τραμπ, η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ θα σήμαινε πλήρη απεξάρτηση της Λευκωσίας από τους οικονομικούς δεσμούς με τη Ρωσία. Το κούρεμα των καταθέσεων το 2013 οδήγησε πολλούς Ρώσους εκατομμυριούχους να αποσύρουν τα χρήματά τους από τις κυπριακές τράπεζες, οι οποίες για δεκαετίες απολάμβαναν ένα χαλαρό θεσμικό πλαίσιο.

Ακολούθησε η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγόρευσε στην Κύπρο να χορηγεί «χρυσά» διαβατήρια σε Ρώσους πολίτες, ενώ στη συνέχεια εγκρίθηκε το νομοσχέδιο Μενέντεζ-Ρούμπιο από το Αμερικανικό Κογκρέσο, το οποίο μεταξύ άλλων προέβλεπε και τον τερματισμό του ελλιμενισμού ρωσικών πολεμικών σκαφών στα κυπριακά λιμάνια.

Η Ουάσινγκτον επιβράβευσε τη Λευκωσία με την απόφαση για άρση του εμπάργκο στις πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ προς την Κύπρο. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Μόσχα και η συστράτευση της κυπριακής κυβέρνησης αποτέλεσαν ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα στις άλλοτε στενότατες σχέσεις των δύο πλευρών.

Το μεγάλο εμπόδιο παραμένει η Τουρκία, η οποία θεωρείται δεδομένο ότι θα θέσει βέτο. Παράλληλα, Κύπριοι αναλυτές που έχουν μελετήσει το ενδεχόμενο αυτό έχουν εκφράσει τις αντιρρήσεις τους, επισημαίνοντας ότι το Κυπριακό θα μπορούσε να μετατραπεί σε εσωτερικό πρόβλημα του ΝΑΤΟ, όπου ενδεχομένως η Τουρκία να διαθέτει μεγαλύτερη επιρροή από την Ελλάδα.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και η έναρξη της σχετικής συζήτησης, με την υποβολή αιτήματος προς το ΝΑΤΟ, εκτιμάται ότι θα καθιστούσε την Κύπρο ασφαλέστερη.