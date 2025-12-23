Σχετικά καλή είναι σήμερα, Τρίτη 23/12 η εικόνα που επικρατεί στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Λίγη κίνηση παρατηρείται στην άνοδο του Κηφισού, μόνο όμως στο κομμάτι από το ύψος του Περιστερίου έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια, το ίδιο και στο ρεύμα προς Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις σημειώνονται, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό, στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10′-15′ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

5′-10′ στην έξοδο για Λαμία.

Επίσης καθυστερήσεις 5′-10′ υπάρχουν στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10'-15' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

5'-10' στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5'-10' στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 23, 2025

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.