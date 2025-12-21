Σε μία αποκάλυψη της τελευταίας στιγμής προχώρησε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο τελευταίο επεισόδιο των Cross Battles του The Voice of Greece.

Το βράδυ της Κυριακής (21/12) ο παρουσιαστής έκανε γνωστή στους τηλεθεατές την αλλαγή στον προγραμματισμό του μουσικού talent-show του ΣΚΑΪ, ο ημιτελικός και ο τελικός του οποίου μετακινούνται μία ημέρα αργότερα από το προκαθορισμένο.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Καπουτζίδης ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Έχουμε δώσει τα δύο εισιτήρια, πάμε να δώσουμε το τρίτο. Πριν όμως να πω μία μικρή έκπληξη. Την άλλη εβδομάδα ο ημιτελικός μας θα διεξαχθεί την Κυριακή. Ο τελικός θα γίνει τη Δευτέρα. Κυριακή 28 του μήνα ο ημιτελικός, Δευτέρα 29 του μήνα ο τελικός. Κι έτσι τη Δευτέρα θα μπορέσουμε να είμαστε όλοι εδώ, γιατί ξέρω ότι έχετε τις υποχρεώσεις με τα μαγαζιά σας».

«Καλύτερα», απάντησε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Ευχαριστούμε ΣΚΑΪ», σχολίασε η Έλενα Παπαρίζου.

«Όπως μας αξίζει. Ευχαριστούμε ΣΚΑΪ», πρόσθεσε από την πλευρά του ο Χρήστος Μάστορας.