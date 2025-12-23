Σε μια έντονη 90λεπτη προπόνηση στην παραλία «Naval Amphibious Base Coronado» της Καλιφόρνια με τους τους Αμερικανούς βατραχανθρώπους (Navy SEALs) συμμετείχε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, όπου έκαναν τρέξιμο, αναρρίχηση με σχοινιά και μεταφορά κορμών.

«Μόλις ολοκλήρωσα 90 λεπτά φυσικής εκπαίδευσης με τους Navy SEALs (θα ανεβάσω μερικές φωτογραφίες όταν τις πάρω)», έγραψε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Μου φέρθηκαν επιεικώς και παρ’ όλα αυτά νιώθω σαν να με χτύπησε τρένο».

Just finished PT with the Navy SEALs for 90 minutes (I'll post some photos when I get them). They took it easy on me and I still feel like I got hit by a freight train.



So grateful to all of our warriors who keep us safe and keep the highest standards anywhere in the world! — JD Vance (@JDVance) December 22, 2025

«Νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη για όλους τους μαχητές μας που μας κρατούν ασφαλείς και διατηρούν τα υψηλότερα πρότυπα οπουδήποτε στον κόσμο!», συμπλήρωσε.

Ο Τζέι Ντι Βανς υπηρέτησε στους βατραχανθρώπους από το 2003 έως το 2007 και μετέβη στο Ιράκ το 2005. Αναφέρεται συχνά στην εμπειρία του ως καθοριστική για τις απόψεις του στην εξωτερική πολιτική με επίκεντρο το «America First».

Vice President Vance trains with @USNavy Seals at Naval Amphibious Base Coronado 📸 pic.twitter.com/AClJaxCdo0 — Vice President JD Vance (@VP) December 23, 2025

Οι «SEALs» αποτελούν τις ελίτ ειδικές δυνάμεις του Αμερικανικού Ναυτικού. Στο Κορονάντο (σ.σ. θέρετρο στην κομητεία Σαν Ντιέγκο) πραγματοποιείται η διάσημη για την αυστηρότητά της εκπαίδευση Basic Underwater Demolition/SEAL (BUD/S), ή αλλιώς «Hell Week» -γνωστή και ως «διαβολοβδομάδα», την οποία καταφέρνει να ολοκληρώσει μόνο περίπου το 20% των υποψηφίων, σύμφωνα με τη New York Post.