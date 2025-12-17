Η πανεπιστημιακή ζωή θεωρείται αυτονόητα ένας χώρος γνώσης, εξέλιξης και ίσων δυνατοτήτων. Στην πράξη όμως, δεν βιώνεται με τον ίδιο τρόπο από όλους. Για τα άτομα με αναπηρία, η συμμετοχή στην ακαδημαϊκή καθημερινότητα συχνά σκοντάφτει σε εμπόδια που δεν σχετίζονται με τις ικανότητες ή τις φιλοδοξίες τους, αλλά με το ίδιο το περιβάλλον γύρω τους.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1 στα 10 άτομα παγκοσμίως ζει με κάποια μορφή ορατής ή αόρατης αναπηρίας. Ο αριθμός αυτός αποτυπώνει μια πραγματικότητα που αφορά εκατομμύρια ανθρώπους και διαπερνά κάθε κοινωνία, κάθε ηλικία και κάθε επίπεδο εκπαίδευσης. Πρόκειται για ανθρώπους με δεξιότητες, φιλοδοξίες και ενεργό ρόλο στην κοινωνία, που δεν ζητούν προνομιακή μεταχείριση, αλλά τις βασικές προϋποθέσεις για να συμμετέχουν ισότιμα στην εκπαίδευση, στην εργασία και στη δημόσια ζωή.

Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια της ισότιμης πρόσβασης αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν συνοδεύεται από πράξεις που αλλάζουν την καθημερινότητα. Ο NESCAFÉ®, ένας καφές άρρηκτα συνδεδεμένος με τη σύνδεση και τη συνύπαρξη, επιλέγει να τοποθετηθεί ενεργά σε αυτή τη συζήτηση, μετατρέποντας τη συμπερίληψη σε σταθερό πυλώνα της φιλοσοφίας του.

Εκπαίδευση χωρίς εμπόδια

Αφετηρία αυτής της προσπάθειας αποτελεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση, ένας καθοριστικός σταθμός για την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη. Σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Με Άλλα Μάτια» και με σημείο εκκίνησης το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο NESCAFÉ® στηρίζει έργα που βελτιώνουν έμπρακτα την προσβασιμότητα των πανεπιστημιακών υποδομών.

O Βαγγέλης Αυγουλάς, ιδρυτής της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια», μιλώντας για τη συνεργασία επεσήμανε: «Η συνεργασία μας δεν περιορίζεται σε δράσεις κοινωνικής ευθύνης. Έχει ουσιαστικό, συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η Nestlé αναγνωρίζει τις προκλήσεις των ατόμων με αναπηρία, μας ακούει και συνεργαζόμαστε ισότιμα, ενσωματώνοντας προσβασιμότητα και συμπερίληψη στον στρατηγικό σχεδιασμό και την κουλτούρα της. Αυτό αποδεικνύει τη δέσμευσή της να προχωρήσει σε ουσιαστικά βήματα για τη συμπερίληψη.»

Στο κεντρικό κτίριο του ΟΠΑ κατασκευάζονται δύο τουαλέτες για άτομα με αναπηρία, εγκαθίσταται οδηγός όδευσης για άτομα με οπτική αναπηρία και τοποθετούνται ανελκυστήρες σκάλας σε σημεία καίριας σημασίας για την καθημερινή εξυπηρέτηση των φοιτητών.

Μέρος αυτής της προσπάθειας αποτελεί και η πρόβλεψη για την ασφάλεια σε έκτακτες συνθήκες. Η τοποθέτηση καρεκλών εκκένωσης διασφαλίζει ότι, σε περίπτωση ανάγκης, τα άτομα με κινητική αναπηρία μπορούν να απομακρυνθούν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια από το κτίριο, χωρίς να εξαρτώνται αποκλειστικά από αυτοσχέδιες λύσεις ή την καλή θέληση τρίτων.

Πρόκειται για μια παρέμβαση που συχνά παραβλέπεται, αλλά είναι καθοριστική για την πραγματική ισότητα και την αίσθηση ασφάλειας στην πανεπιστημιακή καθημερινότητα.

Η πρωτοβουλία αυτή συνοδεύεται και από ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα, τη στήριξη της μετάβασης στην αγορά εργασίας, μέσω της παροχής ευκαιρίας απασχόλησης σε φοιτητή ή φοιτήτρια με αναπηρία, ενισχύοντας την έννοια της ίσης εκκίνησης μετά τις σπουδές.

Προσβασιμότητα και στην καθημερινή εμπειρία του καφέ

Η δέσμευση του NESCAFÉ® εκτείνεται και πέρα από τον χώρο της εκπαίδευσης. Από το 2023, η γραφή Braille έχει ενσωματωθεί στα καπάκια όλων των συσκευασιών NESCAFÉ® Classic από 100g και άνω διευκολύνοντας τα άτομα με οπτική αναπηρία να αναγνωρίσουν το προϊόν.

Παράλληλα, η συνεργασία με την ελληνική κοινωνική start-up Pop2See αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ώστε οι πληροφορίες των συσκευασιών να είναι προσβάσιμες μέσω εφαρμογής, επιλύοντας καθημερινά ζητήματα όπως η ανάγνωση της ημερομηνίας λήξης.

Όπως επισημαίνει ο Βαγγέλης Δρίτσας, Soluble Marketing Manager, της Nestlé: «Ο καφές είναι κάτι περισσότερο από ένα ρόφημα, είναι μια στιγμή σύνδεσης, χαράς και ζεστασιάς. Στoν Nescafé πιστεύουμε ότι αυτές οι στιγμές ανήκουν σε όλους, χωρίς εμπόδια και περιορισμούς. Η προσβασιμότητα για εμάς σημαίνει να ανοίγουμε τον δρόμο ώστε κάθε άνθρωπος να μπορεί να απολαύσει μια κούπα καλού καφέ και να είναι ισότιμο μέλος του συνόλου. Η στρατηγική και το έργο που παρουσιάζουμε σήμερα είναι η απόδειξη αυτής της δέσμευσης: να δημιουργούμε έναν κόσμο πιο ανοιχτό, πιο δίκαιο, πιο ανθρώπινο.»

Ένα ταξίδι με διάρκεια και συνέπεια

Η Nestlé αντιμετωπίζει τη συμπερίληψη ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής της κουλτούρας και των συνεργασιών της με την κοινωνία. Οι πρωτοβουλίες του NESCAFÉ® δεν στοχεύουν σε πρόσκαιρη προβολή, αλλά στη διαμόρφωση ενός πιο ανοιχτού και δίκαιου περιβάλλοντος, όπου η πρόσβαση, η συμμετοχή και η αποδοχή αποτελούν κοινό τόπο.

Γιατί όταν οι ευκαιρίες μοιράζονται ισότιμα, η κοινωνία γίνεται πιο δυνατή και κάθε καθημερινή στιγμή, ακόμη και μια απλή κούπα καφέ, αποκτά μεγαλύτερη αξία.