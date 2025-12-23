Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία σε περιοχή της Βρετανίας -η οποία δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί- μετά την καταγγελία που υπέβαλε 48χρονη γυναίκα για σεξουαλική κακοποίηση από έξι άνδρες, οι οποίοι κατηγορούνται πλέον και επίσημα για περισσότερα από 60 σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος ενός ενήλικου θύματος, σε χρονικό διάστημα 13 ετών.

Η υπόθεση επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση και την υπόθεση Πελικό στη Γαλλία, η οποία είχε συγκλονίσει τη διεθνή κοινή γνώμη. Εκεί, η Ζιζέλ Πελικό υπήρξε θύμα πολυετούς σεξουαλικής κακοποίησης -για τουλάχιστον 10 χρόνια- καθώς ο σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, παραδέχτηκε ότι τη νάρκωνε επί σειρά ετών και παρότρυνε δεκάδες αγνώστους να τη βιάζουν. Η σύγκριση των δύο υποθέσεων αναδεικνύει κοινά μοτίβα συστηματικής κακοποίησης, αλλά και τις προκαταλήψεις και αμφισβητήσεις που συχνά αντιμετωπίζουν τα θύματα όταν τέτοιες υποθέσεις έρχονται στο φως.

Στην υπόθεση της Βρετανίας, κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης είναι ο πρώην σύζυγος του θύματος, ο 49χρονος Φίλιπ Γιάνγκ, πρώην κάτοικος Σουίντον και νυν κάτοικος Ένφιλντ, ο οποίος αντιμετωπίζει 56 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων πολλαπλούς βιασμούς, χορήγηση ουσιών με σκοπό την αναισθητοποίηση ή εξουδετέρωση του θύματος για τη διευκόλυνση σεξουαλικών πράξεων, ηδονοβλεψία και κατοχή ακραίου-βίαιου πορνογραφικού υλικού. Ο ίδιος έχει τεθεί υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστεί στο Πρωτοδικείο του Σουίντον.

Παράλληλα, πέντε ακόμη άνδρες κατηγορούνται για αδικήματα εις βάρος της ίδιας γυναίκας και έχουν αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση, ωστόσο, πρόκειται να εμφανιστούν ενώπιον του δικαστηρίου.

Πρόκειται για τους:

Όρμαν Μακσονί , 47 ετών – κατηγορείται για βιασμό και κατοχή ακραίου υλικού

Ντιν Χάμιλτον , 47 ετών – κατηγορείται για βιασμό, σεξουαλική επίθεση με διείσδυση και δύο περιπτώσεις σεξουαλικής επαφής

Κόνορ Σάντερσον Ντόιλ , 31 ετών – κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση με διείσδυση και σεξουαλική επαφή

Ρίτσαρντ Γουίλκινς , 61 ετών – κατηγορείται για βιασμό και σεξουαλική επαφή

Μοχάμεντ Χασάν, 37 ετών – κατηγορείται για σεξουαλική επαφή

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ 2010 και 2023.

Η πλέον 48χρονη παραιτήθηκε τη Δευτέρα από το νόμιμο δικαίωμά της στην ανωνυμία και μπορεί να κατονομαστεί ως Τζόαν Γιανγκ, πρώην σύζυγος του βασικού κατηγορούμενου. Η ίδια ζήτησε να αναφερθεί ονομαστικά στο δελτίο Τύπου και υποστηρίζεται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς και συνεργαζόμενες υπηρεσίες, ενώ οι Αρχές ζητούν να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της.

Από την πλευρά του, ο ειδικός εισαγγελέας Τζέιμς Φόστερ επιβεβαίωσε ότι η εισαγγελική υπηρεσία ενέκρινε τη δίωξη των κατηγορουμένων και τη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους, τονίζοντας ότι «υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία» και ότι «η υπόθεση εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον», καθώς «δεν αποκλείεται να φανερωθούν και άλλα θύματα των συγκεκριμένων ανθρώπων».

Η αστυνομία προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση γράφοντας: «Εάν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την υπόθεση αυτή, παρακαλούμε καλέστε στο 101 αναφέροντας τον αριθμό 54240080286 ή υποβάλετε αναφορά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Αστυνομίας του Γουίλτσάιρ. Μπορείτε επίσης να αφήσετε ανώνυμα το μήνυμά σας μέσω του Crimestoppers στο 0800 555111».