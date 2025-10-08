Η Γαλλίδα επιζήσασα μαζικού βιασμού, Ζιζέλ Πελικό, αντιμετώπισε στο εφετείο τον μοναδικό άνδρα που εξακολουθεί να αρνείται ότι τη βίασε, ενώ ήταν αναίσθητη, λέγοντάς του με σταθερή φωνή: «Ποτέ δεν σου έδωσα τη συγκατάθεσή μου». «Σε ποια στιγμή σου έδωσα τη συγκατάθεσή μου; Ποτέ», είπε η 72χρονη γυναίκα κατά τη διάρκεια της δίκης σε δεύτερο βαθμό του 44χρονου Χουσαμετίν Ντογκάν, καλώντας τον να «αναλάβει την ευθύνη» για τις πράξεις του.

Ο πρώην σύζυγος της Ζιζέλ, Ντομινίκ Πελικό, έχει ήδη παραδεχτεί ότι τη νάρκωνε με ηρεμιστικά και προσκαλούσε δεκάδες αγνώστους να τη βιάζουν και να την κακοποιούν για σχεδόν μία δεκαετία, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε όχι μόνο τη Γαλλία αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Πέρυσι, δικαστήριο της χώρας καταδίκασε τον Ντομινίκ Πελικό στη μέγιστη ποινή των 20 ετών κάθειρξης, ενώ οι 49 άλλοι άνδρες που κρίθηκαν ένοχοι στην ίδια υπόθεση δεν άσκησαν έφεση.

Ο Ντογκάν, ωστόσο, επιμένει στην αθωότητά του, γεγονός που ανάγκασε τη γυναίκα να επιστρέψει στο δικαστήριο. Η Ζιζέλ Πελικό έχει καταστεί σύμβολο θάρρους, καθώς από την πρώτη στιγμή δήλωσε δημόσια ότι «πρέπει να ντρέπονται οι δράστες της σεξουαλικής βίας και όχι τα θύματα». Οι ανακριτές εντόπισαν 107 φωτογραφίες και 14 βίντεο από τη νύχτα που ο Ντογκάν επισκέφθηκε το σπίτι του ζευγαριού το 2019, σε σκληρό δίσκο που ανήκε στον Ντομινίκ Πελικό. Κάποια από αυτά τα βίντεο, στα οποία ο Ντογκάν φαίνεται να έχει σεξουαλική επαφή με την αναίσθητη Ζιζέλ Πελικό και να προσπαθεί να την εξαναγκάσει σε στοματική πράξη, αναμένεται να προβληθούν στο δικαστήριο πριν εκείνη ανέβει στο βήμα των μαρτύρων.

Στιγμιότυπο από τη δίκη που συγκλόνισε τον κόσμο

Συγκλονιστικές περιγραφές

Ο Ντογκάν, που είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε εννέα χρόνια φυλάκιση για βιασμό, αναμένεται να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή των γεγονότων. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν είχε πρόθεση να βιάσει τη Ζιζέλ Πελικό και ότι «παγιδεύτηκε» από τον πρώην σύζυγό της. Ωστόσο, ο Ντομινίκ Πελικό κατέθεσε στο εφετείο ότι ο Ντογκάν συμμετείχε εκούσια στο σχέδιό του. «Ποτέ δεν ανάγκασα κανέναν», είπε ο πρώην σύζυγος, προσθέτοντας ότι ο Ντογκάν γνώριζε πως η γυναίκα του θα «κοιμόταν» και ότι έκανε «διάφορα πράγματα» πάνω της. Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι ο Ντογκάν του είχε ζητήσει να της σηκώσει το πόδι για να μπορέσει «να διεισδύσει από το πλάι».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της Ζιζέλ Πελικό, Αντουάν Καμί, η πελάτισσά του «θα προτιμούσε να επικεντρωθεί στη νέα της ζωή και στο μέλλον της», ωστόσο «αισθάνεται την ανάγκη να αντιμετωπίσει αυτή την υπόθεση μέχρι το τέλος». Η Ζιζέλ Πελικό, που αποθεώνεται κάθε φορά που φτάνει στο δικαστήριο της πόλης Νιμ, αναμένεται να μιλήσει την Τετάρτη το πρωί. Ο δικηγόρος της σημείωσε ότι η πελάτισσά του παραμένει «σοκαρισμένη από την επίμονη άρνηση του κατηγορουμένου, παρά τα αποδεικτικά στοιχεία».

Ο ερευνητής Ζερεμί Μπος-Πλατιέρ κατέρριψε την Τρίτη τα επιχειρήματα του Ντογκάν, επικαλούμενος τα φρικιαστικά βίντεο. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ήταν πλήρως ενήμερος για την κατάσταση του θύματος», δήλωσε. «Όποιος δει τα βίντεο το καταλαβαίνει αμέσως». Ο αστυνομικός διευθυντής περιέγραψε σκηνή όπου η Ζιζέλ Πελικό φαίνεται να κινείται ελαφρώς και ο Ντογκάν να σταματά αμέσως. «Καταλαβαίνουμε ότι φοβάται μήπως το θύμα του ξυπνήσει και παγώνει στη θέση του», είπε ο ανακριτής.

Ο Ντογκάν ισχυρίζεται ότι έμεινε στο σπίτι του ζευγαριού μόλις μισή ώρα, όμως ο ερευνητής δήλωσε ότι τα δεδομένα του βίντεο δείχνουν πως παρέμεινε εκεί για τουλάχιστον 3 ώρες και 24 λεπτά. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει ποινή έως 20 χρόνια κάθειρξης, με την απόφαση να αναμένεται την Πέμπτη. Η υπεράσπισή του έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση τόσο για την ευθύνη του όσο και για την ποινή. «Επιμένει ότι ποτέ δεν πήγε στο σπίτι του ζευγαριού με σκοπό να βιάσει κανέναν», δήλωσε ένας από τους δικηγόρους του, Ζαν-Μαρκ Νταριγκάντ. «Είναι βαθιά πληγωμένος από το γεγονός ότι μπορεί να χαρακτηριστεί ως βιαστής».

O Χουσαμετίν Ντογκάν

Η υπερασπιστική γραμμή του Ντογκάν

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, ο αγώνας του Ντογκάν «δεν είναι απέναντι στην κύρια μηνύτρια Ζιζέλ Πελικό, την οποία σέβεται βαθιά», αλλά απέναντι «στον κυνικό άνδρα που τον παγίδευσε». Ο Τούρκος εργάτης, που πάσχει από αρθρίτιδα και εμφανίστηκε στην πρώτη δίκη κρατώντας μπαστούνι, είναι τεχνικά ακόμα ελεύθερος, καθώς η έφεση έχει αναστείλει την εκτέλεση της ποινής του.

«Δεν είμαι βιαστής», είχε πει ο Ντογκάν στην πρώτη δίκη. «Είναι υπερβολικό για μένα να το αντέξω. Είναι ο σύζυγός της. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο στη γυναίκα του». Κατά την πρώτη δίκη, ο κατηγορούμενος αρχικά αρνήθηκε να αποδεχτεί τις κατηγορίες. Σύμφωνα με την Daily Mail, υποστήριξε ότι ο Ντομινίκ Πελικό τού έστειλε μήνυμα πως ήταν μέλος ενός σεξουαλικά «ανοιχτού» ζευγαριού και ότι η σύζυγός του «προσποιούνταν ότι κοιμάται». Ο Ντογκάν είπε επίσης ότι έλαβε μήνυμα, υποτίθεται από τη Ζιζέλ Πελικό, που του έδινε τη συγκατάθεσή της να πάει στο σπίτι τους, στο μικρό χωριό Μαζάν στη νότια Γαλλία.

Το τέρας της Αβινιόν

Όπως περιέγραψε, οδηγήθηκε στην κρεβατοκάμαρα και ξεκίνησε τα προκαταρκτικά, αλλά όταν είδε ότι η γυναίκα δεν αντιδρούσε, είπε στον Πελικό: «Η γυναίκα σου είναι νεκρή». Εκείνος απάντησε: «Όχι, φαντάζεσαι πράγματα». Ο Ντογκάν ισχυρίστηκε ότι συνέχισαν για περίπου μισή ώρα, μέχρι που άκουσε καθαρά τη Ζιζέλ Πελικό να ροχαλίζει, οπότε αποφάσισε να φύγει. Όταν ένας από τους δικαστές τού υπενθύμισε τον νομικό ορισμό του βιασμού, πράξη που διαπράττεται «με βία, εξαναγκασμό, απειλή ή αιφνιδιασμό», ο Ντογκάν αρχικά παραδέχτηκε: «Ναι, το δέχομαι, ήταν βιασμός». Ωστόσο, στο τέλος της δίκης στην Αβινιόν, άλλαξε ξανά θέση, δηλώνοντας ότι «δεν είναι βιαστής».

Η υπεράσπισή του τόνισε ότι η διαδικασία της έφεσης θα δώσει στον πελάτη της περισσότερο χρόνο να παρουσιάσει την εκδοχή του. Η απόφαση του εφετείου αναμένεται την Πέμπτη.