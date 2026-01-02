Ισχυρές χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές του Βόρειου Αιγαίου από το βράδυ έως το ξημέρωμα της Πρωτοχρονιάς.

Η Λήμνος βρέθηκε στο επίκεντρο των φαινομένων, όπου, όπως αναφέρει το meteo, σε συνδυασμό με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες επικράτησε χιονοκάλυψη στο 100% του νησιού.

Η δορυφορική εικόνα, που ελήφθη από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2 το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου 2026, αποτυπώνει την εντυπωσιακή εικόνα της χιονισμένης Λήμνου, η οποία θυμίζει σκηνές από τον Αρκτικό Κύκλο.

Εντυπωσιακές εικόνες από τη Λήμνο

Μία μαγική εικόνα ήρθε χθες, από τη χιονισμένη Μύρινα στη Λήμνο, η οποία καταγράφηκε από live κάμερα κατά την δύση του ηλίου.

Από ψηλά, η πόλη φωτίζεται σταδιακά με το χιόνι να καλύπτει λόφους, στέγες και δρόμους, δημιουργώντας ένα σπάνιο χειμωνιάτικο σκηνικό. Χιόνι απλωμένο παντού και γύρω γύρω η θάλασσα.