Η 72χρονη Ζιζέλ Πελικό, που έχει ταυτιστεί με τον αγώνα ενάντια στην κακοποίηση και τη σιωπή των γυναικών, καλείται ξανά να βρεθεί στο δικαστήριο της Νιμ. Αυτή τη φορά θα καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη του Χουσαμετίν Ντογκάν, του μοναδικού από τους 51 καταδικασθέντες βιαστές της που άσκησε έφεση.

Ο 44χρονος Ντογκάν, οικοδόμος και μπογιατζής, παντρεμένος και πατέρας, είχε πρωτοδίκως καταδικαστεί σε εννέα χρόνια φυλάκιση για τον βιασμό της. Παρά τα αδιάσειστα στοιχεία, όπως τα βίντεο που καταγράφουν τις κακοποιήσεις, υποστηρίζει μέσω του δικηγόρου του ότι η πράξη ήταν «συναινετικό παιχνίδι μεταξύ τριών ενηλίκων». Ο ίδιος δηλώνει ότι ασκεί έφεση επειδή «δεν αντέχει να τον χαρακτηρίζουν βιαστή». Προηγουμένως είχε καταδικαστεί και για διακίνηση ναρκωτικών.

Για τη Ζιζέλ Πελικό, η επιστροφή στο δικαστήριο σημαίνει ότι θα αναγκαστεί να δει ξανά τα βίντεο με τις κακοποιήσεις που υπέστη. Παρά το ψυχικό βάρος, έχει αποφασίσει να σταθεί και πάλι απέναντι στον θύτη της, θεωρώντας το καθήκον της να διεκδικήσει δικαιοσύνη μέχρι το τέλος της υπόθεσης, όπως εξηγεί ο δικηγόρος της, Στεφάν Μπαμπονό.

Από την αρχή, η Πελικό επέλεξε να μη διατηρήσει την ανωνυμία της, παρότι είχε το δικαίωμα, δηλώνοντας συχνά ότι «η ντροπή πρέπει να αλλάξει στρατόπεδο». Με αυτή την απόφαση, μετέτρεψε την προσωπική της τραγωδία σε σύμβολο για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και για την κοινωνική αφύπνιση.

Η υπόθεση ήρθε στο φως το 2020, όταν οι αρχές βρήκαν εκατοντάδες βίντεο που αποτύπωναν τις σεξουαλικές κακοποιήσεις της, την περίοδο που βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών. Ο πρώην σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, θεωρείται ο εγκέφαλος και οργανωτής των βιασμών.

Η πρώτη δίκη, που ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2023, οδήγησε σε 51 καταδίκες και αποτέλεσε σημαντικό σταθμό για τα δικαιώματα των θυμάτων στη Γαλλία. Τώρα, η Ζιζέλ επιστρέφει στο δικαστήριο, όχι μόνο για να ξαναζήσει τον εφιάλτη της, αλλά για να τον κλείσει με αξιοπρέπεια και δύναμη.