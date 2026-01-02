Δύο τροχαία σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής σε περιοχές της Αττικής.

Το πρώτο τροχαίο σημειώθηκε στο Ίλιον, στην οδό Ραδιοφωνίας, όταν δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση.

Το δεύτερο τροχαίο σημειώθηκε στις 05:30 στο ύψος του γηπέδου Μαρκοπούλου όταν όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά ο οδηγός με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Μάλιστα χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.