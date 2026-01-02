Παρά τη μικρή άνοδο της χονδρικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 3,3%, τα οικιακά τιμολόγια παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα από μήνα σε μήνα, συγκρατώντας τις χρεώσεις για τα νοικοκυριά.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια αγορά που προς το παρόν απορροφά τις διακυμάνσεις, την ώρα που ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές στρέφουν το ενδιαφέρον τους στα μπλε, σταθερά τιμολόγια, αναζητώντας προβλεψιμότητα και ασφάλεια στο κόστος ενέργειας.

Συγκεκριμένα, οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος στα τιμολόγια διαμορφώνονται ως εξής: