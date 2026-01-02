Χειροπέδες σε τρία άτομα φόρεσαν τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, 1 Ιανουαρίου 2026, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, συνελήφθη 43χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος φέρεται να προέβη σε προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας 20χρονης γυναίκας, αγγίζοντάς την παρά τη θέλησή της. Παράλληλα, κατηγορείται και για απειλή σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της.

Στο ίδιο περιστατικό, όπως μεταδίδει το thestival.gr συνελήφθη και το νεαρό ζευγάρι, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, αντέδρασαν στο συμβάν και επιτέθηκαν στον 43χρονο, προκαλώντας του σωματικές βλάβες, ενώ τον εξύβρισαν.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί σχετική δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για την περαιτέρω διερεύνηση των αδικημάτων.