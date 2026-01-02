Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι δήλωσε πως συνεργάζεται με άλλα κράτη της Λατινικής Αμερικής με στόχο να σχηματιστεί συμμαχία που «θα αγκαλιάζει τις ιδέες της ελευθερίας» και θα καταπολεμά «τον καρκίνο του σοσιαλισμού».

«Δεν του έχουμε δώσει όνομα ακόμη, αλλά υπάρχει ομάδα δέκα χωρών με τις οποίες συνεργαζόμαστε και με τις οποίες θα συνεχίσουμε να προχωράμε», είπε ο ακραίος φιλελεύθερος αρχηγός του κράτους, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιες χώρες αναφερόταν, σύμφωνα με απόσπασμα συνέντευξής του στο CNN.

Ο πρόεδρος Μιλέι επιδιώκει η συμμαχία αυτή να συγκρουστεί «με τον καρκίνο του σοσιαλισμού σε όλες τις διαφορετικές μορφές του, είτε πρόκειται για τον σοσιαλισμό του 21ου αιώνα είτε για την ιδεολογία ‘woke’».

Τους τελευταίους μήνες ο πρόεδρος της Αργεντινής Μιλέι επιδιώκει προσεγγίσεις με ηγέτες κρατών της Λατινικής Αμερικής όπως ο πρόεδρος της Παραγουάης Σαντιάγο Πένια, ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε, ο εκλεγμένος πρόεδρος της Ονδούρας Νάσρι Ασφούρα…

Εκτός της περιοχής, έχει εκφράσει επανειλημμένα τη βούλησή του να ενισχύσει ή να συνάψει συμμαχίες με ηγέτες όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν και η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι.