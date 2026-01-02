O Παναθηναϊκός άφησε πίσω του το σύντομο αγωνιστικό ντεφορμάρισμα και πλέον επιστρέφει με ένταση και αυτοπεποίθηση, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές του βλέψεις. Μετά την ήττα στο Μιλάνο, έχει «χτίσει» σερί έξι διαδοχικών επιτυχιών, εκ των οποίων οι τρεις ήρθαν στη EuroLeague απέναντι σε ομάδες πρώτης γραμμής. Ξεχωρίζει το διπλό στην έδρα της Φενέρμπαχτσε (81-77), ενώ ακολούθησαν νίκες επί της Χάποελ Τελ Αβίβ (93-82) και της Ζαλγκίρις (92-85). Το ρεκόρ 12-6 φέρνει τον Παναθηναϊκό στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Στο Κάουνας, οι «Πράσινοι» βρέθηκαν στο -14 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όμως με επιμέρους σκορ 52-35 στο δεύτερο μέρος κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση. Καθοριστικό ρόλο είχαν οι Τι Τζέι Σορτς (15 πόντοι, 10 ασίστ), Κέντρικ Ναν (21 π.) και Τσέντι Όσμαν (22 π.). Ο Παναθηναϊκός ξεχωρίζει για την επιθετική του λειτουργία, ενώ παρουσιάζει σαφή βελτίωση και στην άμυνα (9η). Ο Σλούκας αναμένεται να επιστρέψει, αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Γκραντ.

Συνέχισε το νικηφόρο του μομέντουμ στη Euroleague o Ολυμπιακός, περνώντας από τη Μπολόνια με 97-94 απέναντι στη Βίρτους, πετυχαίνοντας τη δεύτερη σερί και τη 10η συνολικά νίκη του στη φετινή διοργάνωση. Θυμίζουμε, πως εκκρεμεί και το εξ αναβολής παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε.

Τα προβλήματα τραυματισμών συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τους «ερυθρόλευκους», καθώς εκτός βρίσκονται οι Τάισον Γουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ. Η προσθήκη του έμπειρου πόιντ γκαρντ Μόντε Μόρις προσθέτει ποιότητα, ωστόσο ο Αμερικανός χρειάζεται χρόνο προσαρμογής στο αγωνιστικό πλάνο, όπως φάνηκε και στο ντεμπούτο του κόντρα στη Βίρτους, όπου έμεινε άποντος. Σταθερά πρώτος επιθετικός πόλος παραμένει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που σημείωσε 23 πόντους, με τους Φουρνιέ (21 π.), Βεζένκοφ (16 π., 5 ριμπ.) και Μιλουτίνοφ (13 π., 9 ριμπ.) να έχουν επίσης ουσιαστική συνεισφορά.

Ο Ολυμπιακός διαθέτει την πιο παραγωγική επίθεση. Παρ’ όλα αυτά, η αμυντική του εικόνα εξακολουθεί να προβληματίζει. Εκτός παραμένουν οι Γουόρντ και ΜακΚίσικ. Παρελθόν αποτελεί ο Λι (γκαρντ), ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αναντολού Εφές.