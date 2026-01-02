Ζωή με τον θάνατό του χάρισε σε συνανθρώπους μας ένας 44χρονος ο οποίος εισήχθη στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η οικογένειά του αποφάσισε να προχωρήσει σε μια γενναία απόφαση και ξεχωριστή πράξη και να δωρίσει τα όργανά του.

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έκανε σχετική αναφορά, κάνοντας λόγο για μεγαλείο ψυχής. Οι μεταμοσχευτές του Ιπποκρατείου στη Θεσσαλονίκη ανέλαβαν να πραγματοποιήσουν την αφαίρεση οργάνων από τον 44χρονο άνδρα.

«Κάποιοι άνθρωποι αποδεικνύουν το μεγαλείο της ψυχής χαρίζοντας μέσα από την απώλεια του ανθρώπου τους ζωή σε άλλους. Αλλαγή του χρόνου, λοιπόν, στις 04:00 τα ξημερώματα από τους μεταμοσχευτές του Ιπποκρατείου στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί αφαίρεση οργάνων από 44χρονο άνδρα, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Αγίου Δημητρίου και είναι, δυστυχώς, εγκεφαλικά νεκρός! Την Πρωτοχρονιά, λοιπόν, κάποιοι συνάνθρωποί μας θα λάβουν το δώρο της ζωής. Συγχαρητήρια στο προσωπικό των νοσοκομείων μας που εργάζονται χωρίς ωράρια, χωρίς αργίες, χωρίς τις οικογένειές τους, αλλά εντέλει μέσα από τις πράξεις τους χαρίζουν ζωή», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.