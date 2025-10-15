Η Ζιζέλ Πελικό, θύμα μαζικών βιασμών, εκφράζει φόβους ότι μπορεί να πάσχει από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, μια ασθένεια που ενδέχεται να συνδέεται με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα από τα οποία προσβλήθηκε μετά από χρόνια σεξουαλικής κακοποίησης.

Η 72χρονη γυναίκα, που βίωσε σχεδόν δέκα χρόνια βιασμών από δεκάδες άνδρες, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών που της έδινε ο πρώην σύζυγός της, επέστρεψε στο δικαστήριο της Γαλλίας την περασμένη εβδομάδα, για να αντιμετωπίσει έναν από τους βιαστές της, ο οποίος είχε ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του.

Μιλώντας στο δικαστήριο της Νιμ, η Ζιζέλ αποκάλυψε ότι υποβάλλεται σε εξετάσεις για πιθανό καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. «Πρέπει να κάνω βιοψία στον τράχηλο. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για καρκινικά κύτταρα», είπε, περιγράφοντας τον αντίκτυπο που είχε πάνω της η μακροχρόνια κακοποίηση, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η ασθένεια θα μπορούσε να σχετίζεται με τις πολυάριθμες επιθέσεις που υπέστη για σχεδόν μία δεκαετία, διάστημα κατά το οποίο ο πρώην σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, τη νάρκωνε ρίχνοντας φάρμακα στο φαγητό και το ποτό της και την πρόσφερε σε αγνώστους που γνώριζε μέσω διαδικτύου.

Μετά τη σύλληψη του Ντομινίκ Πελικό το 2020, η Ζιζέλ υποβλήθηκε σε εξετάσεις και ανακάλυψε ότι είχε προσβληθεί από τέσσερα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, καθώς οι βιαστές της δεν χρησιμοποιούσαν προφυλακτικά. Σχεδόν όλες οι περιπτώσεις καρκίνου του τραχήλου της μήτρας προκαλούνται από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV), ο οποίος μεταδίδεται μέσω της σεξουαλικής επαφής.

Η επιστροφή στο δικαστήριο

Η επιστροφή της Ζιζέλ στο δικαστήριο έγινε καθώς ένας από τους άνδρες που είχαν καταδικαστεί για τον βιασμό της, μετά από μια συγκλονιστική δίκη πέρυσι, άσκησε έφεση κατά της ετυμηγορίας. Αντικρίζοντας τον βιαστή της στο δικαστήριο, η Ζιζέλ είπε: «Αναλάβετε την ευθύνη των πράξεών σας και σταματήστε να κρύβεστε πίσω από τη δειλία σας! Το ότι θα μπορούσε να πιστέψει πως συναινούσα είναι απολύτως αισχρό».

Η Ζιζέλ, η οποία αποθεωνόταν με χειροκροτήματα κάθε φορά που έφτανε στο δικαστήριο από την έναρξη της δίκης, δήλωσε: «Η ζημιά έχει γίνει και θα πρέπει να ξαναχτίσω τον εαυτό μου μέσα από τα ερείπια. Είμαι σε καλό δρόμο».

Ο 44χρονος οικοδόμος, Χουσαμετίν Ντογάν, ήταν ένας από τους 51 άνδρες που καταδικάστηκαν για τον βιασμό της Ζιζέλ Πελικό, ενώ εκείνη βρισκόταν αναίσθητη. Καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια φυλάκιση για τον βιασμό.

Η πρώτη δίκη πέρυσι αποκάλυψε ότι ο Ντογάν είχε έρθει σε επαφή με τον 72χρονο τότε Ντομινίκ Πελικό, γνωστό ως «το Τέρας της Αβινιόν», σε διαδικτυακή συνομιλία, πριν οδηγήσει μέχρι το σπίτι του ζευγαριού το ίδιο βράδυ του 2019. Μάλιστα, είχε πει στη σύζυγό του ότι θα έβγαινε τη νύχτα.

Ο Ντογάν είχε δηλώσει στην ιστορική δίκη πέρυσι ότι πίστευε πως επρόκειτο για «ένα παιχνίδι». «Δεν είμαι βιαστής, είναι πολύ βαρύ για μένα να το αντέξω», είχε πει τότε.

Την περασμένη Πέμπτη, του επιβλήθηκε αυστηρότερη ποινή δέκα ετών, έναντι της εννεαετούς ποινής που είχε λάβει στην πρώτη δίκη. Ο δικηγόρος του, Ζαν-Μαρκ Νταριγκάντ, δήλωσε ότι ο Ντογάν δεν θα ασκήσει νέα έφεση. «Είναι πολύ κουρασμένος και αποδέχεται την απόφαση», είπε ο συνήγορός του, προσθέτοντας: «Ο επιπλέον χρόνος είναι περισσότερο συμβολικός παρά οτιδήποτε άλλο».

Οι ποινές

Οι υπόλοιποι 50 άνδρες που είχαν καταδικαστεί τον Δεκέμβριο δεν άσκησαν έφεση κατά της ιστορικής απόφασης. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο πρώην σύζυγος της Ζιζέλ, Ντομινίκ Πελικό.

Ο εισαγγελέας στην υπόθεση της έφεσης ζήτησε ποινή 12 ετών, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης που κάλυψαν τη δίκη στη Νιμ, στη νότια Γαλλία. «Δεν μπορεί, το 2025, να πιστεύει κανείς ότι, επειδή εκείνη δεν είπε τίποτα, συμφωνούσε. Αυτή η νοοτροπία ανήκει σε μια άλλη εποχή!», τόνισε ο εισαγγελέας, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde.

Ο Ντογάν αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να βιάσει τη Ζιζέλ Πελικό και ισχυρίστηκε ότι εξαπατήθηκε από τον Ντομινίκ Πελικό. Ο Ντομινίκ Πελικό κρίθηκε ένοχος για όλες τις κατηγορίες και καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξη, τη μέγιστη δυνατή ποινή. Παραδέχτηκε τον ρόλο του και δεν άσκησε έφεση.

Οι ποινές για τους υπόλοιπους καταδικασθέντες κυμάνθηκαν από 3 έως 15 έτη φυλάκισης. Ένας εξ αυτών κρίθηκε ένοχος ότι νάρκωσε και βίασε τη δική του σύζυγο με τη βοήθεια του Ντομινίκ Πελικό.