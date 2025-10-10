Ο Χουσαμετίν Ντογκάν, 44 ετών, άνεργος οικοδόμος, κρίθηκε ένοχος σε δίκη έφεσης για τον βιασμό της Ζιζέλ Πελικό, την οποία είχε ναρκώσει ο σύζυγός της και η ποινή του αυξήθηκε σε 10 χρόνια κάθειρξη. Ο Ντογκάν, ο οποίος είχε ασκήσει έφεση κατά της αρχικής του καταδίκης πέρυσι, δικάστηκε εκ νέου αυτή την εβδομάδα στο Εφετείο της Νιμ.

Μία επιτροπή ενόρκων αποτελούμενη από πέντε άνδρες και τέσσερις γυναίκες, μαζί με τρεις δικαστές, έκρινε τον Ντογκάν ένοχο την Πέμπτη για τον βιασμό της Ζιζέλ Πελικό στο υπνοδωμάτιό της, στη νότια Γαλλία, τις πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Ιουνίου 2019. Το δικαστήριο άκουσε ότι ο Ντογκάν, παντρεμένος και πατέρας, είχε έρθει σε επαφή με τον τότε σύζυγο της Ζιζέλ, Ντομινίκ Πελικό, μέσω διαδικτυακού chatroom με την ονομασία «χωρίς τη γνώση της», όπου ο Πελικό αναζητούσε άνδρες για να βιάσουν τη σύζυγό του αφού πρώτα την είχε ναρκώσει σε κωματώδη κατάσταση.

Ο δικηγόρος της Ζιζέλ Πελικό, Αντουάν Καμί, δήλωσε στο δικαστήριο: «Ελπίζουμε οι ένορκοι να δηλώσουν καθαρά και δυνατά ότι σε αυτή τη χώρα τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι και δικαιώματα των γυναικών, ότι η συναίνεση είναι προσωπική, όχι εκχωρημένη. Η συναίνεση δίνεται άμεσα, όχι κατ’ εντολή ενός συζύγου».

Ο Ντομινίκ Πελικό, ένας από τους χειρότερους δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας, είχε καταδικαστεί πέρυσι σε 20 χρόνια κάθειρξη για τη νάρκωση της τότε συζύγου του και την πρόσκληση δεκάδων ανδρών να τη βιάζουν στο σπίτι τους, στο χωριό Μαζάν της Προβηγκίας, για σχεδόν μία δεκαετία γάμου.

Πενήντα ακόμη άνδρες κρίθηκαν ένοχοι στην πολύκροτη δίκη του περασμένου έτους και ο Ντογκάν ήταν ο μόνος που άσκησε έφεση κατά της καταδίκης του. Αρχικά είχε καταδικαστεί σε εννέα χρόνια φυλάκιση, αλλά η ποινή του αυξήθηκε σε δέκα. Ο επικεφαλής εισαγγελέας, Ντομινίκ Σιέ, υποστήριξε ότι θα έπρεπε να εκτίσει δώδεκα χρόνια, καθώς «αρνείται απολύτως να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη».

Ο Χουσαμετίν Ντογκάν

Σύμφωνα με την ακροαματική διαδικασία, ο Ντογκάν είχε στείλει στον Ντομινίκ Πελικό φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου και στη συνέχεια οδήγησε για μία ώρα από το χωριό του στην Προβηγκία για να βιάσει τη Ζιζέλ Πελικό, αφού πρώτα είπε στη σύζυγό του ότι βγαίνει έξω. Ο Πελικό, που μεταφέρθηκε από την απομόνωση στη φυλακή για να καταθέσει στη δίκη, ανέφερε ότι ο Ντογκάν γνώριζε πως η σύζυγός του είχε ναρκωθεί, λέγοντας στους άνδρες μέσω τηλεφώνου: «Ψάχνω κάποιον να κακοποιήσει τη γυναίκα μου αφού την κοιμίσω χωρίς να το ξέρει».

Η αίθουσα του δικαστηρίου έγινε επίκεντρο μιας ευρύτερης συζήτησης για την κουλτούρα του βιασμού στη σύγχρονη κοινωνία, καθώς ο Ντογκάν επέμενε στην αθωότητά του, ισχυριζόμενος ότι επειδή ο σύζυγος της Ζιζέλ Πελικό τον είχε καλέσει στο υπνοδωμάτιο, οι πράξεις του ήταν αποδεκτές.

Το δικαστήριο της Νιμ παρακολούθησε βίντεο που έδειχναν το σχεδόν άψυχο σώμα της Ζιζέλ Πελικό, αναίσθητη και σε κατάσταση κώματος, ενώ ο Ντογκάν, χαμογελαστός, τη βίαζε επανειλημμένα για διάστημα τρεισήμισι ωρών, σύμφωνα με την αστυνομία. Η πρόεδρος του δικαστηρίου τόνισε ότι η γυναίκα κινδύνευε να πεθάνει από ασφυξία, ενώ η εισαγγελία ανέφερε ότι δεν υπήρχε καμία αμφιβολία πως ήταν αναίσθητη και δεν είχε δώσει συναίνεση.

Ο Ντογκάν υποστήριξε ότι τα βίντεο ήταν απλώς «σκηνές σεξ» και αρνήθηκε ότι επρόκειτο για βιασμό, λέγοντας πως «ήταν μια σεξουαλική πράξη, όχι βιασμός». Δήλωσε: «Δεν βίασα ποτέ». Ισχυρίστηκε ότι είχε χειραγωγηθεί από τον Ντομινίκ Πελικό και είπε: «Ήθελα να σταματήσω, αλλά συνέχισα επειδή με καθησύχασε».

Στην τελική του δήλωση στο δικαστήριο ανέφερε: «Δεν ήθελα ποτέ να βλάψω εκείνη τη γυναίκα».

Η Ζιζέλ Πελικό, η οποία αποθεωνόταν κάθε μέρα από το πλήθος κατά την αποχώρησή της από το δικαστήριο, απευθύνθηκε στον Ντογκάν λέγοντας: «Δεν έχεις καταλάβει. Πότε θα αναγνωρίσεις ότι με βίασες; Είναι έγκλημα να βιάζεις μια αναίσθητη γυναίκα. Πότε σου έδωσα συναίνεση; Ποτέ».

«Η ντροπή δεν έχει αλλάξει ακόμη πλευρά»

Η 72χρονη Ζιζέλ Πελικό έγινε διεθνές φεμινιστικό σύμβολο όταν παραιτήθηκε από το δικαίωμα ανωνυμίας της κατά την περσινή δίκη, δηλώνοντας: «Η ντροπή πρέπει να αλλάξει πλευρά».

Ο εισαγγελέας Σιέ, απευθυνόμενος στη Ζιζέλ Πελικό μέσα στο δικαστήριο, τόνισε ότι η άρνηση του Ντογκάν να αναλάβει ευθύνη δείχνει πως «η ντροπή δεν έχει αλλάξει ακόμη πλευρά. Η κοινωνία ίσως βρίσκεται στη διαδικασία αυτής της αλλαγής, ίσως ωθούμενη από τη συλλογική συνειδητοποίηση που προκάλεσε η υπόθεσή σας».

Ο Σιέ υπογράμμισε ότι οι ισχυρισμοί αθωότητας του Ντογκάν αποκαλύπτουν πόσο διαδεδομένη παραμένει η κουλτούρα του βιασμού ως μέρος «αρχαϊκών μορφών ανδρικής κυριαρχίας». Πρόσθεσε: «Πρέπει να μετατρέψουμε την κουλτούρα του βιασμού σε κουλτούρα συναίνεσης». Και απευθυνόμενος στον Ντογκάν είπε: «Όσο αρνείσαι να το παραδεχθείς, δεν εγκρίνεις απλώς μια πράξη κατά μιας γυναίκας, αλλά ένα ολόκληρο άθλιο κοινωνικό σύστημα».

Η Ζιζέλ Πελικό

Ποιος είναι ο Ντογκάν

Ο Ντογκάν γεννήθηκε στην Τουρκία και μετακόμισε στη Γαλλία σε ηλικία πέντε ετών, όπου ο πατέρας του εργαζόταν ως θυρωρός. Το δικαστήριο άκουσε ότι ο πατέρας του ήταν βίαιος και ότι ο Ντογκάν άρχισε να καπνίζει κάνναβη από τα δέκα του χρόνια. Σε ηλικία 17 ετών συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών και ο πατέρας του τον έδιωξε από το σπίτι. Καταδικάστηκε για εμπορία ναρκωτικών στα πρώτα του 20 και εργάστηκε ως οικοδόμος, βιώνοντας περιόδους αστεγίας.

Ήταν παντρεμένος και είχε έναν γιο με σύνδρομο Down, για τον οποίο ήταν ο κύριος φροντιστής, καθώς η σύζυγός του εργαζόταν σε σχολικό κυλικείο. Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι η σύζυγός του δεν γνώριζε για τις εξωσυζυγικές του σχέσεις. Η υπεράσπιση ισχυρίστηκε ότι αυτές ήταν ο τρόπος του να αντιμετωπίζει το άγχος της ζωής του. Ο Ντογκάν είχε δηλώσει σε ψυχολόγο του δικαστηρίου ότι μία φορά τον χρόνο, στα γενέθλιά του, πλήρωνε για σεξ. Οι δικηγόροι του είπαν ότι υπέφερε από αρθρίτιδα που είχε προκληθεί από το άγχος της πρώτης δίκης.