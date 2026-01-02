Στις φλόγες τυλίχθηκε μια μικρή μονοκατοικία κοντά στην πλατεία του Δίκαστρου Μακρακώμης, το μεσημέρι της Παρασκευής. Ο κάτοικος του χωριού που αντιλήφθηκε τη φωτιά, αμέσως κάλεσε σε βοήθεια και όλοι έτρεξαν στο σπίτι, ενώ κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Του ανταποκριτή μας από το LamiaReport στη Στερεά Ελλάδα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το μικρό σπιτάκι είχε λαμπαδιάσει, πιθανότατα από την ξυλόσομπα, ενώ ο ηλικιωμένος που ήταν μέσα, προσπαθούσε να τη σβήσει.

Οι συγχωριανοί τον έσωσαν κυριολεκτικά από τις φλόγες και τους καπνούς, αφού τον έβγαλαν έξω με εγκαύματα στα χέρια και το πρόσωπο, ενώ ταυτόχρονα έδωσαν μάχη με ίδια μέσα να περιορίσουν τη φωτιά, μέχρι να φτάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Μακρακώμης.

Το μικρό σπιτάκι του ηλικιωμένου καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς στο εσωτερικό του, ωστόσο οι συγχωριανοί και οι πυροσβέστες κατάφεραν να σώσουν το διπλανό σπίτι στο οποίο είχε επεκταθεί η πυρκαγιά. Ο ηλικιωμένος παρελήφθη από ασθενοφόρο για να διακομιστεί στο νοσοκομείο Λαμίας.