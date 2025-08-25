Η κόρη της Ζιζέλ Πελικό αποκαλύπτει ότι δεν μιλά πλέον με τη μητέρα της, η οποία, όπως αποκαλύφθηκε στην ιστορική δίκη, βιαζόταν συστηματικά επί χρόνια από τον σύζυγό της και άλλους άνδρες, ούσα ναρκωμένη.

Παρ’ όλο που ο Ντομινίκ Πελικό, δεν το παραδέχτηκε ποτέ στο δικαστήριο, η 46χρονη πιστεύει ότι είχε κακοποιηθεί και η ίδια από τον πατέρα της – κάτι που, όπως ισχυρίζεται, η μητέρα της ποτέ δεν πίστεψε πραγματικά.

Η Νταριάν -ένα ψευδώνυμο που προέκυψε από την ένωση των αρχικών των ονομάτων των αδερφών της- αποκάλυψε ότι πλέον δεν έχει καμία επαφή με τη μητέρα της, εξαιτίας μιας σειράς ενεργειών από την πλευρά της 72χρονης που την έκαναν να νιώσει «εγκαταλελειμμένη» κατά τη διάρκεια της δίκης.

Μιλώντας στην εφημερίδα The Telegraph, αποκάλυψε πως σε αρκετές στιγμές, που ήταν για εκείνη οδυνηρές, η Ζιζέλ Πελικό της φώναζε να «σταματήσει να παίζει θέατρο». Μία εξ αυτών ήταν όταν ανακοινώθηκε η ποινή σε βάρος του πατέρας της και εκείνη φώναξε, στον εξωτερικό χώρο του δικαστηρίου: «Θα πεθάνεις μόνος σαν σκυλί στη φυλακή!»

Όπως λέει η Νταριάν, παρά το γεγονός πως στάθηκε στο πλευρό της μητέρας της για μήνες κατά τη διάρκεια της δίκης το 2024, η Ζιζέλ δεν ήθελε «να ακούσει ή να πιστέψει» τις καταγγελίες της πως ο Ντομινίκ είχε βιάσει κι εκείνη.

Κατά την έρευνα, η αστυνομία βρήκε περίπου 20.000 προκλητικές φωτογραφίες και βίντεο της Ζιζέλ Πελικό να κακοποιείται, αποθηκευμένα στον υπολογιστή του Ντομινίκ, καθώς και γυμνές φωτογραφίες της Νταριάν και άλλες με εσώρουχα που δεν της ανήκαν, σε έναν διαγραμμένο φάκελο με όνομα «η κόρη μου γυμνή».

Μέσα σε αυτόν τον κρυφό φάκελο υπήρχαν δύο φωτογραφίες της, τότε στα 30 της, να κοιμάται με μπεζ εσώρουχα. Όταν η αστυνομία της έδειξε τις εικόνες, η Νταριάν ισχυρίστηκε πως δεν κοιμάται σε αυτή τη στάση, δεν έχει ξαναδεί ποτέ αυτά τα εσώρουχα και δεν θα πήγαινε ποτέ για ύπνο ντυμένη έτσι.

Μετά την αποκάλυψη αυτή, όπως αναφέρει η Daily Mail, δήλωσε στο δικαστήριο ότι είναι πεπεισμένη πως πιθανότατα είχε επίσης πέσει θύμα βιασμού και κακοποίησης από τον πατέρα της.

Αν και δεν υπάρχει ένδειξη ότι η Ζιζέλ γνώριζε τις πράξεις του συζύγου της,– όπως γράφει η Νταριάν στο βιβλίο της – η μητέρα της αδυνατούσε να πιστέψει ότι ο άντρας της είχε επιτεθεί στην ίδια τους την κόρη, διαβεβαιώνοντάς την: «Ο πατέρας σου είναι ανίκανος για κάτι τέτοιο».

Σύμφωνα με την Καρολίν, η ίδια και τα αδέλφια της, ικέτευσαν τον Ντομινίκ να πει την αλήθεια για τις φωτογραφίες, αλλά εκείνος συνέχισε να αρνείται κάθε κατηγορία.

Η Νταριάν δήλωσε πως η μητέρα της ήταν το μόνο άτομο που θα μπορούσε να πείσει τον πατέρα της να ομολογήσει τα εγκλήματά του εις βάρος της, αλλά εκείνη επέλεξε να παραμείνει σιωπηλή.

«Και αυτό δεν θα της το συγχωρήσω ποτέ, μα ποτέ», δήλωσε στην εφημερίδα.